Flávio Bolsonaro liga a Lula y al juez De Moraes ante los mensajes a éste del expresidente del Banco Master

Guardar

El senador y candidato ultraderechista a la Presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro ha querido vincular este lunes a su rival electoral y actual jefe del Palacio del Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, con el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, envuelto en una polémica por un supuesto intercambio de mensajes con el expresidente del ya disuelto Banco Máster, Daniel Vorcaro, investigado por la presunta comisión de fraude y falsedad documental.

"Quien vote por Lula, vota por Alexandre de Moraes", ha afirmado, según ha recogido el diario brasileño 'Folha', en un mítin político celebrado en São Paulo el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado en un caso judicial instruido por el propio De Moraes.

PUBLICIDAD

Denunciando un supuesto "consorcio" entre el magistrado y Lula, Flávio ha prometido que, en caso de ser elegido en los comicios previstos para el próximo domingo 4 de octubre, trabajará para "restaurar la credibilidad" del Tribunal Supremo.

En el mismo evento, su compañero de 'ticket' por el Partido Liberal, Alfredo Gaspar, también ha criticado al juez y ha ahondado en su vinculación con el presidente brasileño trazada por Flávio: "No hay Lula sin Alexandre", ha espetado el candidato a vicepresidente.

PUBLICIDAD

Bolsonaro y Gaspar se han manifestado así en un acto político impulsado por el fragor político y mediático que desde la semana pasada viene rodeando al juez De Moraes en virtud de la filtración de una cadena de mensajes en los que Vorcaro le habría pedido, entre otros favores y de ser él el verdadero destinatario, que intercediera por él a fin de evitar su detención por el caso Master.

El caso, con todo, también ha salpicado a Flávio, pues el pasado mes de mayo se reveló que había pedido dinero a Vorcaro para financiar la película 'Dark Horse', sobre su padre, Jair Bolsonaro. El episodio está siendo investigado por la Policía Federal y, aunque el senador ha negado cualquier irregularidad, no ha presentado por el momento documentos que demuestren el destino de los fondos, contrariamente a lo que había prometido.

PUBLICIDAD

De todos modos, el candidato a presidente no ha mencionado ni el caso Master ni a Daniel Vorcaro, centrando su atención en la otra parte de la polémica más actual. De hecho, ha realizado un giro con respecto a sus anteriores declaraciones sobre el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, especialmente condenatorias tras la sentencia contra su padre, y ha argumentado que esta corte "no es Alexandre de Moraes" y que es necesario "proteger" al Tribunal de este magistrado.

Los partidarios de Bolsonaro también se movilizaron en defensa del también juez del Tribunal Supremo André Mendonça, responsable del caso Master que el pasado martes levantó el secreto del informe de la Policía Federal que mostraba conversaciones entre De Moraes y el exbanquero. Su decisión recibió como réplica de su par una solicitud de investigación al propio Mendonça por abuso de autoridad, mala conducta administrativa y malversación de fondos.

PUBLICIDAD

28.500 ASISTENTES A UN ACTO CON ALUSIONES DEL PÚBLICO A TRUMP

El mítin presidido por Flávio ha reunido a alrededor de 28.500 manifestantes, según los datos recogidos por el Observatorio del Debate Político de la Universidade de São Paulo, el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP) y la ONG More in Common.

PUBLICIDAD

Algunos de ellos portaban banderas de Estados Unidos e Israel, así como fotos de los condenados a raíz del Asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia el 8 de enero de 2023 por parte de simpatizantes de Jair Bolsonaro en protesta por la victoria electoral de Lula.

También se ha visto una figura hinchable del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo a Lula con uniforme de prisión con el lema en inglés: "Trump, libere a Brasil", en un paralelismo con la captura por parte de fuerzas estadounidenses del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en enero de este año.

PUBLICIDAD

Antes de que comenzara el acto, un grupo de manifestantes de izquierda se enfrentó a otro grupo que llegaba para el evento de derecha en las proximidades de la avenida Paulista, una situación ante la cual "han intervenido para contener a las partes" la Policía Militar y la Guardia Civil Metropolitana, según ha informado la primera en un comunicado recogido por 'Folha'.

A tales hechos se ha referido Flávio Bolsonaro una vez terminado el evento, agradeciendo la actuación de la Policía Militar ante "izquierdistas" a los que ha acusado de acudir a "cometer delitos" y "causar caos".