Lautaro: “Ganar la ‘Champions’ es un objetivo, no una obsesión”

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Madrid, 7 sep (EFE).- El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, aseguró que, para su club, ganar la Liga de Campeones es “un objetivo” porque sueñan “con todo”, pero que en ningún caso es una “obsesión”.

“Es un objetivo. Como digo siempre, soñar soñamos todo. Obsesión no es. Hay que estar tranquilos. Esta competición tiene mucho prestigio, con equipos de un valor enorme. Claro que es un objetivo, lo digo desde que llegué”, dijo en la rueda de prensa previa a disputar frente al Real Madrid la primera jornada de la fase liga de la competición.

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Una Liga de Campeones en la que la pasada temporada el Inter fue eliminado por el Bodo/Glimt en la fase de acceso a los octavos de final.

“El año pasado salimos muy pronto de la competición, pero cada año es diferente y es importante aprender de los errores y lo que hiciste bien. Espero, como cada año, llevar al Inter al nivel más alto posible, que es el objetivo en todas las competiciones”, señaló.

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Lautaro habló como capitán del Inter de Milán y se defendió, al ser cuestionado por ello, de los críticos que señalan que no marca goles importantes.

“Lo más importante es que el Inter gane. Escucho estas opiniones, pero he marcado muchos goles importantes. Además, en el Inter lo importante es el equipo. El sábado fue un partido muy importante para nosotros al ganar a un equipo muy fuerte como el Nápoles”, declaró.

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Por otro lado, aseguró conocer “la historia” de lo ocurrido para su equipo en el Santiago Bernabéu hace 16 años, cuando ganaron la Liga de Campeones al imponerse al Bayern Múnich en la final.

“Conozco muy bien la historia y lo que sucedió. Pero hoy estamos lejos de aquello que pasó. Estoy muy mentalizado de hacer mi trabajo de la mejor manera y de que el grupo haga el mejor trabajo positivo para sacar un resultado positivo”, comentó.

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Un título que llegó con Mourinho, actual técnico del Real Madrid, como entrenador del Inter.

“Es un entrenador que ha conseguido títulos importantes en este club. Todos los respetos hacia él, pero estamos mentalizados en preparar bien el partido de mañana”, ponderó.

Por otro lado, además de catalogar a Kylian Mbappé como “uno de los mejores delanteros del mundo”, explicó cómo ve él la exigencia defensiva que tienen también los atacantes.

“Depende de cada equipo, de cada entrenador y de las características de cada jugador. En nuestra manera de jugar como equipo implica presionar y estar atento en la fase defensiva. Más allá de que el míster me lo pida, a mi me sale natural”, explicó.

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Para finalizar, Lautaro analizó a su rival de este martes, el Real Madrid.

“Nos enfrentamos a un gran equipo, con muchos campeones y jugadores de un nivel muy alto, pero nosotros tenemos nuestras armas, a jugadores que demuestran todos los años que tienen un nivel muy alto. Estamos creciendo como equipo, como grupo. Sabemos a quién nos enfrentamos y hemos preparado este partido de la mejor manera posible. Hemos recuperado bien, estamos preparados”, señaló.

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“Es un equipo importante, con muchísimo valor y jugadores de muchísimo nivel. Se han reforzado muy bien, han fichado jugadores de mucha calidad en defensa, pero tenemos nuestras armas y trataremos el mejor papel posible para intentar contrarrestar el nivel de ellos con nuestras armas”, añadió.