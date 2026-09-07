Infografías del lunes 7 de septiembre de 2026

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AUTOMOVILISMO GP ITALIA - El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) conquistó Monza con una de las mayores remontadas de la historia, ganó ante sus compatriotas el Gran Premio de Italia y es el líder del Mundial, con prácticamente medio campeonato en el bolsillo.

FÚTBOL LIGA CAMPEONES - Previa del partido Real Madrid-Inter, correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones.

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FÚTBOL LIGA CAMPEONES - Previa de la primera jornada de la Liga de Campeones.

CICLISMO VUELTA - Previa de la etapa 16, de 181 km, con inicio en Cortegana y final en Palos de la Frontera.

FÚTBOL INGLATERRA- Resultados de la jornada 3 de la Premier League inglesa. EFE

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