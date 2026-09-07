Lunes, 7 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 7 sep (EFE).-

Berlín.- Los partidos alemanes analizan el resultado de las elecciones regionales en el estado federado de Sajonia-Anhalt del domingo, tras las cuales la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) aspira a gobernar por primera vez en un "Land", si bien las otras fuerzas intentarán impedirlo con posibles alianzas.

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Berlín.- El jefe de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y canciller de Alemania, Friedrich Merz, analiza junto al candidato en Sajonia-Anhalt el resultado electoral de las elecciones del domingo en ese estado federado. Lo mismo hacen los colíderes del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil y Bärbel Bas junto a su candidato, Armin Willingmann.

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París.- El Tribunal de lo Criminal de París juzga a los dos activistas de ultraderecha acusados del asesinato del antiguo internacional argentino de rugby Martín Aramburu a la salida de un bar en marzo de 2022.

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São Paulo (Brasil).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia, mientras que su principal adversario en los comicios, el senador Flávio Bolsonaro, celebra un acto de campaña en el centro de São Paulo para emular a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.

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La Habana.- El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, presenta el informe ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’, un reporte anual en el que se dan datos del impacto del embargo estadounidense en la economía y servicios básicos del país.

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Rosh Haayin (Israel).- El principal rival de Benjamín Netanyahu en los comicios del 27 de octubre, Gadi Eisenkot, presenta la lista a las elecciones de su partido Yashar!, en un acto en una localidad del centro de Israel.

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Ciudad de Panamá.- La jefatura de la Administración del Canal de Panamá pasa a manos de Ilya Espino de Marotta, actual subadministradora, quien sustituye a Ricaurte Vásquez tras siete años en el cargo.

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Quibdó (Colombia).- El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lidera una cumbre de donantes y empresarios para coordinar el plan de reconstrucción y asistencia humanitaria para el departamento del Chocó (noroeste) tras el terremoto de magnitud 7,4 del pasado 10 de agosto.

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Nueva Delhi.- En medio de un pulso con el Gobierno boliviano por la falta de recursos para la justicia, el presidente del Tribunal Supremo de Bolivia, Romer Saucedo, pidió en una entrevista con EFE desde Nueva Delhi cambiar la Constitución e implementar la inteligencia artificial para rescatar el sistema judicial del país sudamericano.

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Caracas.- Familiares de los presos políticos en Venezuela protestan frente a la Defensoría del Pueblo para exigir la liberación de sus parientes detenidos.

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Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la agencia atómica de la ONU, celebra desde hoy la reunión de otoño de su Junta de Gobernadores (hasta el 11 de septiembre), centrada en el programa nuclear de Irán, la situación en Ucrania.

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Bruselas.- Representantes de la industria metalúrgica europea se manifiestan frente a la sede de la Comisión Europea para reclamar que la producción industrial se mantenga en la Unión Europea.

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Seúl.- Miembros de la organización Coreana de Paz, Solidaridad, Soberanía y Reunificación (KPSSR) han protestado este lunes frente a la Embajada de Estados Unidos en Seúl contra el posible envío de tropas surcoreanas al estrecho de Ormuz, y el ejercicio militar conjunto Freedom Edge, en el que participan Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.

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Kuala Lumpur.- La ciudad de Kuala Lumpur ha registrado una calidad del aire deficiente, con un índice de contaminación atmosférica (ICA) de 118, provocando una neblina de partículas sobre la ciudad.

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Ciudad de México.- El vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina, Francisco Ramos, comenta en entrevista con EFE los 15 años de instalación de la plataforma en la región, "el primer lugar de expansión internacional" y cómo se ha convertido en uno de sus mercados "sofisticados" del mundo.

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Lisboa.- Estreno de la película Santo António, el casamiento de Lisboa, una producción portuguesa con participación española en la que participa el actor español Paco León.

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Venecia.- La actriz Ellen Burstyn, conocida por sus papeles en películas como 'El exorcista', es distinguida con el León de Oro honorífico del Festival de Venecia, que además estrena, entre otros títulos, lo último del japonés Hirokazu Koreeda, 'Look back', en la carrera por el León de Oro.

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Luque (Paraguay).- Ceremonia de abanderamiento de los deportistas que representarán a Paraguay en los XIII Juegos Suramericanos, que transcurrirán del 12 al 26 de septiembre en la provincia argentina de Santa Fe.

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srp/alm/EFE

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