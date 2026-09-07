La reina Margarita de Dinamarca, hospitalizada en Copenhague por una "indisposición"

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La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, ha sido ingresada en un hospital de la capital, Copenhague, por una "indisposición", tras lo que se le ha detectado "un nuevo trombo" y una "deshidratación leve", motivo por el que se espera que permanezca ingresada durante una semana, con lo que no podrá acudir al funeral del rey Harald V de Noruega, que tendrá lugar este miércoles.

"Su Majestad la Reina Margarita fue ingresada en el Rigshospitalet el domingo tras sentirse indispuesta", ha dicho la Casa Real danesa en un comunicado, en el que ha detallado que "se le ha detectado un trombo en la cadera y una deshidratación leve". "Está recibiendo tratamiento para ambos", ha señalado.

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Asimismo, ha recalcado que la monarca "se encuentra de buen ánimo y bien, teniendo en cuenta las circunstancias", al tiempo que ha manifestado que se espera que permanezca ingresada una semana "para observación y tratamiento".

"Esto significa, lamentablemente, Su Majestad no podrá asistir al funeral del Rey Harald V en Oslo el miércoles", ha zanjado. El rey de Noruega murió el 28 de agosto, a los 89 años de edad, y fue sucedido automáticamente por su hijo y príncipe heredero, Haakon VIII.

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La monarca ya estuvo ingresada en varias ocasiones en mayo debido a problemas coronarios que derivaron en que fuera sometida a una angioplastia. Días después, le fue detectado un trombo en la zona de la cadera a causa de una caída previa.

La reina Margarita abdicó en enero de 2014 en su hijo Federico --desde entonces, Federico X--, después de ocupar el trono desde 1972, por lo que es la segunda monarca que más tiempo ha llevado la corona en Dinamarca. Pese a su abdicación, mantiene el título y sigue participando en actos oficiales.

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