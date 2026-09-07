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Torres ve "imposible" cifrar los migrantes que quedan en Ceuta y dice que son 4.000 los retornados desde el 10 de agosto

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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que es "imposible" responder a la pregunta de cuántos migrantes quedan en Ceuta un mes después de la entrada masiva y ha subrayado que ya son 4.000 las personas que han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.

El 'mando único' del Gobierno en Ceuta también ha subrayado que se han abierto 3.500 plazas para inmigrantes y hay previstas instalaciones para acoger a 6.000, destacando además que las devoluciones se practicarán de forma "más rápida" que en los procedimientos habituales ante el refuerzo de personal en la ciudad autónoma.

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En una entrevista en 'Cadena Ser Canarias', recogida por Europa Press, el ministro también se ha referido a la habilitación del puerto de Ceuta para acoger inmigrantes tras el rechazo del Gobierno de Juan Jesús Vivas pese a que, según ha recordado el ministro, ya se había acordado "por unanimidad" tal y como recogen las actas. "¿Qué alternativas tenemos?", ha planteado.

2000 MENORES FILIADOS

El titular de Política Territorial también ha confirmado que ya son 2.000 los menores migrantes filiados, si bien la cifra aumentará porque todavía quedan "en la calle", y ha avanzado que tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes se actualizarán los datos.

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Asimismo, Torres ha insistido en que la prioridad es la "reagrupación familiar" de los menores, al tiempo que ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha negado la "opción" de que sean traslados a la península, en línea con lo defendido por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

((Seguirá ampliación))

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