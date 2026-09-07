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La vivienda se encarece un 12,2 % en segundo trimestre y lleva seis subiendo más del 12 %

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Madrid, 7 sep (EFE).- El precio de la vivienda se encareció un 12,2 % en el segundo trimestre de 2026 para encadenar así 45 trimestres al alza, los seis últimos con aumentos superiores al 12 %.

De esta forma, la tasa se ha moderado siete décimas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Por tipo de vivienda, el precio de la de segunda mano se incrementó un 12,9 % entre abril y junio. Llevaba tres trimestres con tasas superiores al 13 %.

En el caso de la vivienda nueva se moderó al 7,4 %, su tasa más baja desde el primer trimestre de 2023.

Esta subida se produce después de que el precio de la vivienda arrancase el año con un aumento del 12,9 % en el primer trimestre de 2026 y de que cerrara 2025 con un alza media del 12,7 %.

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Todo ello en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

Si se compara con el trimestre anterior, el primero de 2026, el precio de la vivienda aumentó un 3,4 % en tasa intertrimestral.

Por tipo de vivienda, los precios de la de segunda mano se elevaron un 3,7 % frente a los tres meses previos, su mayor aumento en un año.

En el caso de la nueva el alza fue del 1 %.

Con este nuevo incremento, el precio de la vivienda ha subido un 7 % en lo que va de año.

El mayor aumento se da en la vivienda de segunda mano, con un 7,4 %, mientras que en el caso de la nueva el alza es del 4,6 %.

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el segundo trimestre del año y, salvo en Navarra, todas ellas arrojaron una subida de doble dígito.

Los mayores aumentos de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (15,2 %); Asturias (15 %); Castilla y León (14,8 %); Aragón (14,6 %) o La Rioja y Murcia (14,4 %, respectivamente).

Por encima de la media también destacaron los aumentos de Melilla (13,8 %); Baleares (13,7 %); Cantabria (13,5 %); Comunidad Valenciana (13 %); Comunidad de Madrid y Galicia (12,9 %, en ambas) y Extremadura (12,8 %).

Por debajo de la media figuraron las subidas de Andalucía (11,9 %); Castilla-La Mancha (11,7 %); Canarias (11 %); Cataluña (10,1 %); País Vasco (10 %) y Navarra (9,5 %).

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

Recientemente, la tasadora Tinsa cifró la subida del precio de la vivienda (nueva y usada) en el segundo trimestre del año en un 15,2 % en tasa interanual, el mayor avance que registra desde mediados de 2006, en plena "burbuja" inmobiliaria, y 11,8 puntos superior a la inflación. EFE

    (Infografía)

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