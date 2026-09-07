Estrella Galicia 0,0, Carlos Sainz y Williams presentan la Rooftop Experience en Callao

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Estrella Galicia 0,0, el piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz y su equipo Atlassian Williams presentan este lunes la Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience en la terraza de los Cines Callao, un espacio diseñado para llevar la pasión por el automovilismo al corazón de Madrid y compartir la historia que unen a la cervecería familiar gallega, al madrileño y a la escudería británica.

La Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience forma parte de la fan zone del Atlassian Williams F1 Team, presentada por Kraken, que estará abierta de lunes a domingo en la plaza de Callao y en el interior de los Cines Callao. Se podrá acceder tras registrarse en la planta baja del edificio.

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La Atlassian Williams F1 Team fan zone llega por primera vez a la capital con el objetivo de, según un comunicado, "acercar a los aficionados la experiencia que se vive en la pista y permitirles disfrutar de la emoción del automovilismo más allá del circuito", en un espacio con experiencias interactivas, simuladores y actividades promocionales de la marca.

Además, los visitantes podrán hacer un recorrido por la historia que une a la marca con Carlos Sainz, una colaboración que comenzó en 2013, así como con el equipo Williams. Así, habrá una exposición fotográfica y diversos objetos expuestos en el espacio que homenajean a más de una década de colaboración entre el piloto y la marca.

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La experiencia incluye una serie de actividades que combinan la cultura de la cerveza y el automovilismo, como talleres sobre la elaboración de cerveza diseñados especialmente para los aficionados al motor, degustaciones de productos de Hijos de Rivera y un fotomatón. La experiencia se completará con un puesto de Boogie Burgers, la hamburguesería que Carlos Sainz abrió en Madrid.