Agencias

El rey Carlos III afirma que su hijo Enrique y Meghan siguen fuera de la familia real

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Londres, 7 sep (EFE).- El rey británico Carlos III subrayó hoy que su hijo Enrique, que regresó con su esposa Meghan y sus dos hijos al Reino Unido tras seis años de ausencia, sigue fuera de la familia real y no tendrán derecho al uso de títulos como Su Alteza Real.

"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usarán", señala el rey, que dice responder así a una serie de peticiones para aclarar esta cuestión.

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La carta recuerda que los diques de Essex fueron quienes eligieron "respeto por su independencia financiera y la protección de su intimidad", y ello "seguirá siendo respetado por completo", señala la carta del monarca, filtrada por varios medios británicos. EFE

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