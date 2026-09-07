Abu Dabi amplía su parque Warner con nuevas zonas de Harry Potter previstas para 2029

Guardar

El Cairo, 7 sep (EFE).- El parque temático Warner Bros World Abu Dabi ampliará su oferta con tres nuevas áreas temáticas dedicadas al universo de Harry Potter, que ocuparán unos 63.000 metros cuadrados y cuya construcción está previsto que finalice en 2029.

La ampliación incluirá recreaciones del Callejón Diagon, Hogwarts y el Bosque Prohibido, con atracciones y experiencias diseñadas específicamente para el parque de Yas Island, en Abu Dabi, indicó en un comunicado este lunes Miral, empresa líder en la creación de destinos y experiencias inmersivas en la capital emiratí.

PUBLICIDAD

"La introducción de las tres nuevas áreas temáticas de Harry Potter representan un hito significativo en la continua evolución de la Yas Island y el emirato de Abu Dabi. Esta expansión refleja nuestra larga colaboración con Warner Bros Discovery Global Experiences, cuya alianza da vida a historias y personajes reconocidos mundialmente a través de un diseño imaginativo e inmersivo", señaló el presidente de Miral, Mohamed Jalifa Al Mubarak.

Un proyecto en consonancia con la visión "más amplia de Abu Dabi para la diversificación económica, el aumento del atractivo turístico y el continuo crecimiento de un panorama de entretenimiento dinámico", añadió la nota.

Warner Bros World Abu Dabi, inaugurado en 2018, cuenta actualmente con seis áreas temáticas dedicadas a distintas franquicias de Warner Bros.

Ya en mayo de 2025, Abu Dabi anunció un proyecto para construir un parque temático de Disney en Yas Island, que sería el séptimo destino de este tipo de la compañía en el mundo.EFE