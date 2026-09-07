Sanidad identifica como palestino de 34 años al abatido tras apuñalamiento en Cisjordania

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Jerusalén, 7 sep (EFE).- El Ministerio de Sanidad palestino identificó en la tarde de este lunes como un palestino de 34 años al hombre abatido por el Ejército de Israel tras apuñalar a un colono israelí en el norte de Cisjordania.

"La Autoridad General para Asuntos Civiles (el órgano de la Autoridad Nacional Palestina que funciona como lazo con Israel) informó al Ministerio de Sanidad del martirio del joven Mahmud Mohamed Arabi Mohsen, de 34 años, por balas de la ocupación en Qabalan", recoge el comunicado emitido por Sanidad.

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El Ejército de Israel anunció horas antes la muerte del atacante en un comunicado, sin identificarlo, afirmando que las tropas lo encontraron cerca de su vehículo en la localidad de Qabalan, a unos 3 kilómetros del lugar del apuñalamiento.

"Intentó apuñalar a los soldados", recoge el comunicado castrense antes de afirmar que las tropas abrieron fuego contra Mohsen, matándolo.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, las tropas llegaron en vehículos blindados a Qabalan, a la casa del fallecido, donde dispararon contra él.

En la mañana de este lunes, un colono israelí resultó herido entre moderado y grave tras recibir "múltiples puñaladas", informó la Estrella de David Roja en un comunicado.

El ataque se produjo hacia las 10.30 hora local (7.30 GMT) en la granja de Maoz Yehuda, cerca de la aldea palestina de Usarin. Maoz Yehuda es considerada un puesto de avanzada o 'outpost', un inicio de asentamiento para ocupar territorio en Cisjordania que, además de para el derecho internacional, viola la ley en Israel.

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El diario The Times of Israel recoge que el palestino llegó a la granja en un vehículo y, cuando el colono se dirigió a hablar con él, el ya fallecido lo apuñaló "hasta que se le rompió el cuchillo".

Según el periódico digital YNet, sufrió heridas en el pecho, espalda y hombros.

Al menos 85 palestinos han muerto este año en Cisjordania en tiroteos de las tropas o ataques de colonos, según la Oficina de Coordinación de la ONU para Asuntos Humanitarios (OCHA).EFE