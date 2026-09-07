Al menos cinco muertos, incluidos dos niños, en nuevos ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

Guardar

Al menos cinco personas han muerto, incluidos un niño y una niña, como consecuencia de dos ataques israelíes contra los barrios de Al Nasr y Al Rimal, en el oeste de la ciudad de Gaza --que ha sido objeto de múltiples bombardeos a lo largo del domingo--, y de un tercero contra una escuela que acogía a personas desplazadas en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza.

Dos palestinos han muerto, uno de ellos menor de edad, en un ataque de la aviación israelí el barrio de Al Nasr, en el oeste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes médicas palestinas.

PUBLICIDAD

En el ataque, que tenía como objetivo un vehículo civil, han resultado además heridas varias personas más, algunas de ellas de gravedad, según ha recogido la agencia palestina WAFA, según la cual los fallecidos eran padre e hija.

Asimismo, un ataque israelí con dron ha alcanzado a un grupo de residentes en el barrio gazatí de Al Rimal, también en la parte occidental de la ciudad, provocando la muerte de uno de ellos y heridas a varias personas más.

PUBLICIDAD

Paralelamente, en el este de Gaza, fuerzas israelíes han disparado desde vehículos militares desde primera hora de la mañana del domingo y la aviación israelí ha bombardeado el centro comercial Al Sajra, también en la principal ciudad del enclave palestino.

Asimismo se han informado de impactos de proyectiles de artillería en los barrios de Al Tufá y Al Shuyaiya, igualmente en la zona oriental de la ciudad, así como de ataques de cuadricópteros militares israelíes.

No han sido éstas todas las zonas del enclave palestino atacadas por el Ejército israelí durante la jornada, habiéndose registrado también fuego de artillería contra una escuela que acogía a personas desplazadas en Deir al Balá, en la zona central de la Franja de Gaza, donde ha perdido la vida un niño.

PUBLICIDAD

Esta ciudad ha sido diana también de disparos de carros de combate israelíes, como lo ha sido el norte de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, desde primera hora de la mañana.

Los ataques se han reiterado de este modo durante la jornada, apuntando a un aumento del balance de víctimas del enclave, que hasta ahora asciende a al menos 1.344 muertos y 4.481 heridos desde la entrada en vigor del último alto el fuego el pasado 11 de octubre, y 73.651 muertos y 174.592 heridos desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023, según las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en la mañana de este mismo domingo.

PUBLICIDAD