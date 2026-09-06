Duque califica como positivo el primer mes de De la Espriella en el Gobierno de Colombia

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Bogotá, 6 sep (EFE).- El expresidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) calificó este domingo como positivo el primer mes del Gobierno del mandatario de ese país, Abelardo de la Espriella, quien asumió el poder el pasado 7 de agosto y enfrentó, tres días después, la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4.

"Si uno se pone a pensar que este fue un Gobierno que el primer día hábil tuvo que salir a enfrentar un terremoto (...) hay un muy buen balance del primer mes, y creo que la determinación que hay hoy con una cúpula tan calificada para enfrentar al crimen organizado es lo correcto", afirmo Duque durante la charla 'Una historia detrás del liderazgo', en la que participó junto con el ex primer ministro británico Boris Johnson (2019-2022).

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De la Espriella prometió "mano dura" en temas de seguridad y, desde su investidura, la ofensiva militar escaló contra las bandas criminales y las guerrillas de las disidencias de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Al respecto, Duque resaltó el trabajo de las Fuerzas Armadas y cuestionó al expresidente Gustavo Petro (2022-2026) por su política de 'paz total' y los diálogos que sostuvo con algunas disidencias.

"Después de cuatro años donde Petro no hizo nada distinto que proteger a los criminales y darles a todos ellos tratamiento con guante de seda", dijo Duque.

El exmandatario respaldó la decisión de De la Espriella de dar por terminadas las conversaciones con dos disidencias de las FARC y un grupo paramilitar, iniciadas por Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.

"Aquí en Colombia ha habido siempre una idea que el diálogo es una forma de construir la paz, pues resulta que la paz con impunidad nunca será paz, nunca va a funcionar. Yo creo que primero hay que tener una actitud absolutamente ofensiva, contundente y que permita desmovilizarlos por la presión del Estado", aseguró.

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Duque añadió que, "fue la misma línea que nosotros tuvimos en nuestro Gobierno. Nosotros nunca quisimos abrir canales de diálogo mientras se siguieran cometiendo crímenes, de manera que yo respaldo esa determinación".

Por su parte, Boris Johnson, quien contó su paso por Colombia en compañía de su familia y su fascinación por la comida y la obra del Nobel Gabriel García Márquez, lamentó las consecuencias que dejó el terremoto.

El ex primer ministro afirmó que el Gobierno de De la Espriella "ha hecho un muy buen trabajo" en la atención de la emergencia.

"El Gobierno ha hecho un trabajo muy bueno tratando de hacer frente al desastre. Creo que ocurrió literalmente a los pocos días de que asumieran el cargo. Y para la gente en el Reino Unido esto es algo inimaginable. No estamos acostumbrados a esto. Felicito al pueblo de Colombia por la manera en que ha afrontado estas dificultades", dijo Johnson. EFE

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(foto)(video)