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Sabalenka firma su decimoséptima victoria seguida en Nueva York y avanza a cuartos

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Redacción Deportes (EE.UU.), 6 sep (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, ganó este domingo por 6-4 y 6-3 a la estadounidense Taylor Townsend y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en el que tiene una racha abierta de 17 victorias consecutivas.

Sabalenka abrió el programa dominical en la pista Arthur Ashe y necesitó una hora y catorce para eliminar a Townsend, número 96 del ránking mundial.

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La bielorrusa, que ganó las últimas dos ediciones del Abierto de Estados Unidos, se impuso al tenis potente y variado de Townsend y brilló al resto, al conseguir hasta siete roturas.

Sabalenka alcanzó al menos los cuartos de final en 15 de los últimos 16 'grandes' disputados.

Será rival de la ganadora del partido entre la ucraniana Marta Kostyuk y la checa Linda Noskova, que juegan este mismo domingo.

Sabalenka es invicta contra ambas jugadoras. Ganó los cinco precedentes ante Kostyuk y los dos contra Noskova. EFE

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