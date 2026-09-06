Flick: “Hemos jugado un partido casi perfecto”

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Valencia, 6 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que su equipo jugó un partido “casi perfecto” este domingo en Mestalla, donde superó al Valencia por 0-5 para situarse como líder en solitario.

“Estoy contento. Hemos jugado un gran partido, casi perfecto. Hemos tenido el control, hemos dominado… Eso es lo que quiero del equipo: control del juego, crear espacios y si es posible marcar, lo intentamos. Ha sido un partido fantástico”, expresó en rueda de prensa.

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“Nada es perfecto, siempre puedes mejorar. Si fuera perfecto, dejaríamos de trabajar. Siempre queremos hacerlo mejor”, agregó Flick, que también reflexionó: “No sé si es necesario con un 0-5 seguir atacando siempre, quiero controlar más ciertas situaciones”.

Sobre la titularidad de Lamine Yamal, Flick señaló: “Esta mañana hemos hablado, me dijo que estaba bien, que podía jugar. Ha jugado bien”. Respecto a Rodri, comentó que “todo lo que hace con la pelota, en el partido, tiene sentido”.

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“Bernal también ha hecho un gran partido, es una gran oportunidad para él y mejorará si lo aprovecha. Rodri es increíble, no solo en el campo, en el vestuario es un absoluto líder y es importante tenerlo”, agregó.

Flick reconoció que necesitan un ‘9’, pero a su vez indicó: “Tenemos mucha calidad en ataque, en el centro del campo, todo el mundo puede marcar goles”.