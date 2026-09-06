06/09/2026 El Spain SailGP Team se queda fuera de la final de la primera edición del Spain Sail Grand Prix de Valencia. El US SailGP Team logró su segunda victoria de la temporada, al imponerse en la primera edición del Spain Sail Grand Prix de Valencia, por lo que el equipo estadounidense mantiene vivas sus opciones de luchar por la Gran Final en Abu Dabi al escalar hasta la tercera posición en la clasificación general del campeonato, mientras que el Spain SailGP Team se quedó fuera de la final en casa. DEPORTES UGO FONOLLÁ | SPAIN SAILGP TEAM

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El US SailGP Team logró su segunda victoria de la temporada, al imponerse en la primera edición del Spain Sail Grand Prix de Valencia, por lo que el equipo estadounidense mantiene vivas sus opciones de luchar por la Gran Final en Abu Dabi al escalar hasta la tercera posición en la clasificación general del campeonato, mientras que el Spain SailGP Team se quedó fuera de la final en casa.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Díez, entregaron el volante de campeón al equipo americano, que se impuso a los BONDS Flying Roos en una final muy ajustada, marcada por la falta de viento. Australia cruzó la línea en segunda posición, seguida de Red Bull Italy, que terminó tercero en su primera final, y de ROCKWOOL Denmark, cuarto.

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El piloto estadounidense Taylor Canfield relató que su estrategia era "clara" y celebró haberla podido llevar a cabo. "La presión en la final era máxima pero hemos hecho un gran trabajo. Todo el mundo a bordo ha estado impecable, así que sí, estamos muy motivados", dijo.

El Spain SailGP Team se quedó fuera de la final del evento en casa pese a haber liderado la flota en la primera jornada. Después de una jornada casi perfecta en las aguas de la Marina, el equipo español no fue capaz de cerrar su pase a la que habría sido su primera final en casa.

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La culpa fue del poco viento y de una salida tardía de 'Los Gallos', que se comieron el desvente de sus rivales y no pudieron hacer nada para remontar. Los de Diego Botín se quedaron a un solo punto de entrar en la final. "Obviamente, queríamos ganar la final aquí en Valencia, sobre todo después del gran día que tuvimos ayer. Pero debemos aprender de los errores y seguir adelante. Simplemente tuvimos una mala regata", señaló Botín.

Con solo tres Grandes Premios restantes tras Valencia, la lucha por una plaza en la Gran Final, dotada con 2 millones de dólares, se intensifica aún más. Tan solo cinco puntos separan al US SailGP Team, Artemis y Emirates GBR en la pugna por el tercer y último billete a Abu Dabi, mientras que los Bonds Flying Roos aventajan en 17 puntos a 'Los Gallos' en lo más alto de la tabla. Todas las miradas se dirigen ahora a Ginebra, la última cita europea de la temporada.

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Para Alejandra Mato, Chief of Staff en SailGP, este primer Gran Premio ha sido "impresionante". "Valencia es una ciudad que tiene unas vistas al mar preciosas y sobre las que hemos podido montar todo el evento. La gente se ha ido contenta porque nadie se esperaba este montaje y que los barcos pasaran tan cerca", resumió.

"El domingo ha estado condicionado por el viento, pero eso es algo que no podemos controlar. Ha sido nuestro primer año aquí, hemos aprendido y ya estamos deseando que llegue la segunda edición. Valencia es una ciudad ventosa, así que esperamos que el año que viene podamos disfrutar de todo su potencial", agregó.

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