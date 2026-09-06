Desalojadas tres personas por el incendio de gravedad 2 en La Calabaza (Burgos), que corta la BU-925

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El incendio de La Calabaza (Burgos), en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, ha obligado a tres personas de viviendas ubicadas a la altura del kilómetro 6,5 de la BU-925, carretera que además se encuentra cortada al tráfico.

Protección Civil Castilla y León ha tomado esta medida debido al fuego que asola la mencionada localidad perteneciente al municipio de Aranda de Duero (Burgos), según ha informado el 1-1-2 a través de 'X'.

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El fuego se ha activado a las 14.48 horas de este 6 de septiembre y se ha elevado a nivel 2 a las 16.39 horas debido a que puede comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Según la plataforma Inforcyl de la Junta, una treintena de medios terrestres y aéreos trabaja en el lugar para extinguir este incendio cuya causa está en investigación.

El operativo ha enfrentado rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora y prevé que márgenes de las tormentas que se esperan entre las 19.00 y las 20.00 horas puedan provocar viento variable y aumento de la intensidad a rachas de 60 km/h hasta las 21.00 horas, según ha señalado la Consejería.

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