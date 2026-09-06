Gaza entierra los restos de 100 personas rescatados de casas bombardeadas por Israel

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Jerusalén, 6 sep (EFE).- Los restos de un centenar de personas, recuperados de los escombros de viviendas de la ciudad de Gaza (norte del enclave) bombardeadas en los primeros meses de la ofensiva israelí, fueron enterrados este domingo en una ceremonia celebrada en la capital gazatí.

Sus restos fueron desenterrados de los escombros por parte de equipos locales como la Defensa Civil de Gaza, que informó de que pertenecen a viviendas del barrio de Zeitún donde residían familias como las Malika, Arhim y Balawi.

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El sábado por la noche se celebró el velatorio de los cuerpos y este domingo tuvo lugar un funeral por los muertos, seguido de su entierro en el cementerio de Al Mamadani.

En una imagen del funeral compartida por la agencia oficial palestina, Wafa, se puede ver los restos envueltos en banderas palestinas antes del sepelio, rodeados de decenas de gazatíes.

Su recuperación se produjo, dice Wafa, después de que se pusiera a disposición de los equipos de rescate maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, camiones, topadoras y equipos de remoción de escombros, para despejar los restos de las casas que se derrumbaron sobre sus residentes durante la ofensiva.

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Según el último balance publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad de Gaza, 73.651 personas han muerto por fuego israelí en el enclave palestino desde el comienzo de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 en respuesta por los ataques de Hamás que dejaron 1.200 muertos en territorio israelí.

De ellos, 1.344 fallecieron desde el alto el fuego de octubre de 2025, un periodo en el que se han recuperado los cuerpos de 826 personas de entre los escombros. Sin embargo, Sanidad cree que quedan aún los restos de miles de personas sepultadas. EFE

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