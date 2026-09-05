Rusia sigue atacando y Ucrania lanzando drones antes de la visita de emisarios de EE.UU.

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Moscú, 5 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso informó hoy sobre ataques nocturnos contra objetivos en territorio ucraniano, al tiempo que dijo haber derribado 53 drones enemigos, justo antes de la prevista llegada de los emisarios de la Casa Blanca para reavivar las estancadas negociaciones de paz.

Según el parte de guerra, Moscú atacó dos fábricas metalúrgicas en la región ucraniana de Dnipropetrovsk, que calificó del mayor suministrador de ese tipo de productos para el ejército ucraniano.

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También aprovechó la noche para golpear en las regiones de Odesa y Mykolaiv, bañadas por el mar Negro, una estación eléctrica, un centro logístico y un barco con un cargamento militar.

En la región de Kiev alcanzaron dos instalaciones de distribución de combustible para las necesidades de las Fuerzas Armadas enemigas, un centro logístico y una estación de radio-inteligencia, entre otras cosas.

Mientras, las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 53 drones ucranianos, muchos menos de lo habitual, en siete regiones rusas como las fronterizas Bélgorod, Kursk y Briansk, y la sureña Krasnodar, además de la anexionada península de Crimea.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró anoche que ha ordenado suspender los ataques contra el espacio aéreo ruso durante la visita de los emisarios de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Rusia debe hacer lo mismo (...) Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible", comentó anoche.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró en rueda de prensa el viernes que entre Moscú y Kiev no habrá ninguna clase de acuerdo sobre una moratoria de los bombardeos aéreos.

La visita de Witkoff y Kushner fue confirmada por fuentes oficiales de Rusia y Ucrania, aunque la prensa estadounidense informó de que los mediadores exigían a ambos bandos garantías de seguridad.

Los emisario del presidente de EE.UU., Donald Trump, no viajan a Moscú desde enero pasado y nunca lo han hecho a Kiev, pese a la insistencia de Zelenski.

Trump reconoció anoche que sus enviados "llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras".

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró dispuesto a recibir a Witkoff y Kushner, pero ha rechazado por el momento una posible cumbre tripartita con EE.UU. y Ucrania, a no ser que sea para firmar la paz definitiva.EFE