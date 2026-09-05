La UE se muestra "alarmada" tras la reciente escalada de ataques en Oriente Medio

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Bruselas, 5 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) está "alarmada" tras la reciente oleada de ataques en Oriente Medio, incluyendo varias ofensivas iraníes a países del Golfo, manifestó un comunicado europeo este viernes por la noche.

"La Unión Europea está alarmada por la última escalada militar en Oriente Medio. Condenamos enérgicamente la última oleada de ataques iraníes contra Kuwait, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos", señaló el portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE).

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Asimismo, el portavoz añadió que el bloque europeo "deplora igualmente los recientes ataques perpetrados contra buques mercantes saudíes que transitaban por el estrecho de Ormuz" y reiteró que estos ataques violan el Derecho internacional, haciendo un llamamiento "a la distensión y a la plena aplicación de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".

Por otro lado, el comunicado instó a las partes del conflicto "a que se abstengan de emprender cualquier acción que amenace aún más la seguridad y la estabilidad regionales y que pueda socavar los esfuerzos encaminados a una resolución pacífica y duradera del conflicto", y a proteger a la población civil.

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La rápida escalada de violencia en Oriente Medio se desencadenó tras los bombardeos que Estados Unidos ejecutó contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán, que Washington justificó como una medida para frenar las agresiones iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz y proteger a sus tropas en la región.

En respuesta, Teherán lanzó una oleada defensiva de misiles y drones contra bases estadounidenses situadas en Jordania, Baréin, Irak y Kuwait, un deterioro del entorno de seguridad que los países del Golfo temen que arrastre a la región a un conflicto generalizado.

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La guerra contra Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel, cumple seis meses sin haber alcanzado el objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás. EFE