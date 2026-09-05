EEUU busca impulsar la paz en el Cuerno de África y sus vínculos comerciales con Etiopía

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Nairobi, 5 sep (EFE).- El subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos Africanos, Frank Garcia, se reunió con ministros etíopes al visitar este país durante su gira africana y abordó con ellos temas como la paz regional, las reformas económicas impulsadas por Adís Abeba o el fortalecimiento de los vínculos comerciales bilaterales.

"Ambas partes dialogaron sobre maneras de fortalecer aún más las relaciones bilaterales de larga data entre Etiopía y Estados Unidos, incluyendo la expansión del comercio, la inversión y los vínculos comerciales entre los dos países", señaló a última hora del viernes en la red social X el Ministerio etíope de Asuntos Exteriores.

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"Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre asuntos de paz y seguridad regional de interés mutuo", añadió, al precisar que García había mantenido una reunión con el ministro etíope de esta cartera, Gedion Timothewos.

También se hizo eco de la visita la Oficina de Asuntos Africanos del Departamento de Estado estadounidense, que destacó en la misma plataforma que durante su encuentro con Gedion, Garcia "instó a avanzar en la estabilidad regional y a reducir el conflicto en el Cuerno de África".

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El subsecretario se reunió también con el ministro etíope de Finanzas, Ahmed Shide, con quien "defendió las ofertas comerciales estadounidenses clave" para el nuevo Aeropuerto Internacional de Bishoftu -inaugurado en 2026 al sureste de Adís Abeba y que aspira a convertirse en el mayor aeropuerto de África- y la mina de Kenticha, con reservas de litio y tántalo y situada en el sur del país.

"Estados Unidos acoge con satisfacción la liberalización del mercado y las reformas fiscales de Etiopía destinadas a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo sostenidos", afirmó la oficina.

Finalmente, Garcia se reunió con Pekka Haavisto, enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas para Sudán para impulsar su "apoyo compartido a un alto el fuego, al acceso humanitario y a la transición hacia un gobierno civil en Sudán", país golpeado por una devastadora guerra civil desde abril de 2023.

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En el marco de su gira africana, el subsecretario se encontró también esta semana con el presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, y ambos mostraron su compromiso de fortalecer la cooperación en materia de infraestructura, inversiones y comercio entre EE.UU. y África.

Así, Garcia reafirmó que el continente sigue siendo una "prioridad" para EE.UU., según un comunicado de la UA.

El subsecretario visitó también Zambia el pasado 30 de agosto, donde mantuvo un encuentro con el presidente del país, Hakainde Hichilema, y acudió a su investidura.

Está previsto que Garcia viaje también a Kenia en los próximos días, si bien su oficina no ha especificado su agenda concreta. EFE