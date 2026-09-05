Un otoño español en el Louvre con Zurbarán, Rossy de Palma, Rodrigo Cuevas e Israel Galván

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París, 5 sep (EFE).- No es una exageración decir que el Louvre va a vivir un "otoño español", afirma Luc Bouniol-Laffont, director de espectáculos y del auditorio del museo parisino y principal responsable de la programación española que acompañará desde octubre la exposición monográfica que el Louvre va a consagrar a Francisco de Zurbarán (1598-1664).

La van a protagonizar "grandes embajadores de la cultura española", explicó a EFE Bouniol-Laffont, como la actriz Rossy de Palma, con un ciclo de cine para el que el Louvre le ha dado carta blanca, o el cantautor Rodrigo Cuevas, quien será uno de los nombres destacados del Gran Fin de Semana de España que la pinacoteca más visitada del mundo propondrá en la primera mitad de diciembre.

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También la dramaturga Angélica Liddell, con un encuentro con el público el 21 de octubre; el flamenco de Israel Galván, que bailará bajo la pirámide de cristal el 8 de diciembre; Tirso de Molina y su 'El burlador de Sevilla y convidado de piedra', retomado en el Louvre por la prestigiosa Comedie Française el 6 de noviembre; o el podcast 'Las Hijas de Felipe', de Ana Garriga y Carmen Urbita, que grabará en París una edición dedicada al Siglo de Oro español.

"Es ya una tradición que alrededor de las grandes exposiciones temporales construyamos una programación pluridisciplinar y temática sobre la muestra, pero de manera bastante libre", detalló Bouniol-Laffont, quien remarca que el objetivo es crear vínculos entre el "pasado y el patrimonio" -en este caso el del Renacimiento y el Barroco español- y la "creación contemporánea".

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En cuanto se planteó, dos años atrás, la muestra sobre Zurbarán -que abrirá sus puertas el 7 de octubre y que es un proyecto conjunto de la National Gallery de Londres (donde hizo ya su primera parada), del Louvre y del Art Institute de Chicago (que será su destino tras París)- fue "evidente", según este especialista, que había "ganas de crear una especie de temporada cultural española".

Y de hacerlo pensando en todo tipo de público y para todas las generaciones, con música, danza, gastronomía, cine, teatro e historia, para "multiplicar las puertas de entrada" y las "miradas" a la cultura española, con Zurbarán como excusa.

Las actividades paralelas empezarán el mismo día de la apertura de la muestra, cuando el Ensemble Cantoria, un conjunto destacado en el campo de la música barroca española, dará comienzo a una serie de cinco conciertos en torno al Siglo de Oro español (periodo que abarca realmente los siglos XVI y XVII).

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Esos recitales se sucederán hasta la clausura de la exposición, el 22 de enero, y tendrán también como protagonistas al cantaor flamenco Arcángel, acompañado en la parte instrumental por Quatuor Diotima; al pianista Tanguy de Williencourt; a Jordi Savall y su conjunto Hespèrion XXI; y al guitarrista Thibaut Garcia, junto a músicos invitados.

El ciclo de cine de Rossy de Palma -bautizado '¡I Louvre Mucho!'- se prolongará, por su parte, entre el 9 y el 18 de octubre, con presencia de la actriz en París, quien seleccionó un abanico de diez filmes para representar el universo cinematográfico español en su conjunto, de Buñuel a Pedro Almodóvar.

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En cuanto al 'Gran fin de semana de España', comenzará en realidad un martes, el 8 de diciembre, y en el le llegará el turno a Cuevas, a Las Hijas de Felipe, a un diálogo literario entre el Louvre y el Prado y hasta a una emisión especial del popular programa gastronómico francés 'On va déguster' (France Inter) dedicado a la comida del Siglo de Oro, entre otras propuestas.

Se inaugurará el día 8 con Israel Galván, quien más que en Zurbarán, según anticipó a EFE Bouniol-Laffont, se inspiró para crear su espectáculo en otra exposición paralela, también 100 % española, que acompañará en el Louvre a esta gran monográfica.

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Se trata de 'Sculpter la couleur' ('Esculpir el color'), una exposición con 23 obras prestadas de manera excepcional por el Museo Nacional de Escultura de Valladolid (como pasos de Semana Santa) que propondrán, en diálogo con la exposición de Zurbarán y en las mismas fechas, un viaje por la escultura española del siglo XVII.

Con este abanico de actividades, el Louvre aspira a tener un otoño muy diferente al de 2025, marcado por el espectacular robo de joyas que sufrió en la Galería de Apolo. "Abrir la temporada cultural con una personalidad tan viva, tan positiva, tan alegre y también tan generosa como Rossy de Palma, eso ya pone mucho buen humor", reflexionó al respecto Bouniol-Laffont. EFE

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