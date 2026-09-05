Agencias

Un muerto y 11 desaparecidos en un corrimiento de tierra en el sureste de China a causa del tifón Saudel

Imagen 5MKL7GS5BJFYFIPX7LYHXZ2JC4
Guardar

Una persona ha muerto y otras 11 están desaparecidas tras el corrimiento de tierra registrado en la provincia de Jiangxi, en el sureste de China, la madrugada de este sábado a causa de las lluvias torrenciales tras el paso del tifón Saudel.

Según los servicios de emergencia regionales, 11 personas siguen desaparecidas mientras que otras dos han resultado heridas, aunque no revisten de gravedad, informa el diario 'Global Times'.

PUBLICIDAD

En cuanto a los daños físicos, hasta el momento 12 edificios se han visto afectados, quedando ocho de ellos totalmente destruidos por el corrimiento de tierra.

Hasta la zona afectada se han desplazado servicios de emergencias, bomberos, sanitarios y Policía en medio de los trabajos para rescatar a las personas atrapadas, realojar a los afectados y prevenir desastres secundarios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un deslizamiento deja al menos un muerto y 11 desaparecidos en el sureste de China

Infobae

Sindicato de Periodistas de Túnez pide liberar al periodista Mohamed Youssefi y denuncia intimidación

Sindicato de Periodistas de Túnez pide liberar al periodista Mohamed Youssefi y denuncia intimidación

Nepal eleva a 1.344 los muertos mientras continúan las operaciones de rescate y búsqueda

Infobae

Sara Duterte paga la fianza al tribunal que ordenó arrestarla por amenazas a Marcos Jr

Infobae

Cinco años de cárcel para un surcoreano por espiar para Corea del Norte

Infobae