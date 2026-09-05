Francia niega cualquier implicación en el golpe de Estado fallido en Níger

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París, 5 sep (EFE).- El Gobierno francés negó este sábado cualquier implicación en el golpe de Estado fallido del pasado fin de semana en Níger, después de que se acusara desde Niamey a Francia y a varios países africanos de haber estado involucrados.

"Todo eso no son más que puras fantasías. Francia no tenía ni la intención ni los medios que hubiera podido o querido movilizar", aseguró este sábado el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, consultado sobre las acusaciones en una entrevista en la radio RFI.

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Para Barrot esto es, "como de costumbre, una forma de señalar erróneamente a Francia como responsable de algo que, sencillamente, no existe".

Este viernes, los Gobiernos de países de la región como Nigeria o Benín ya habían salido también a negar cualquier implicación en el golpe fallido en Níger, en el que murieron al menos tres miembros de la guardia presidencial y que fue sofocado con la ayuda de los mercenarios rusos de Africa Corps.

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La intervención rusa presenta especial relevancia porque Níger -país liderado desde el golpe de 2023 por el general Abdourahmane Tiani- integra, con Mali y Burkina Faso, la Alianza de Estados del Sahel (AES), que han roto buena parte de sus vínculos militares con Francia y han profundizado en su cooperación con Moscú. EFE