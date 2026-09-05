Rusia pide a EEUU tener en cuenta la "realidad sobre el terreno" en Ucrania: "Evoluciona y no a favor de Kiev"

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Las autoridades de Rusia han señalado este sábado, poco antes de la reunión prevista con el enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno del magnate repubicano, Jared Kushner, que Washington debe tener en cuenta "las realidades sobre el terreno" a la hora de plantear una salida al conflicto, incidiendo en que la situación "evoluciona y no a favor de Kiev".

En declaraciones a la agencia rusa TASS, el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha expuesto que Estados Unidos tiene que encontrar una solución ajustada a las "realidades en el terreno". "La cuestión clave es hasta qué punto la Administración estadounidense está dispuesta a invertir en encontrar una solución real a la crisis actual, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las realidades sobre el terreno", ha señalado.

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De este modo ha dicho que la salida no tiene que ver solo con "las causas profundas" del conflicto, a las que Moscú alude recurrentemente, "sino también la propia situación, que evoluciona continuamente y no precisamente a favor de Kiev".

Así las cosas Riabkov ha subrayado que hay una serie de cuestiones "abiertas" sobre cómo afrontar el final de la guerra, lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022 contra el país vecino.

A su juicio queda por ver si Washington está preparado "para mantenerse dentro de los límites de la sensatez y evitar sucumbir a la conveniencia política o a la influencia de quienes se oponen a un acuerdo". "Estas cuestiones siguen abiertas", ha zanjado.

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ENCUENTRO DE ENVIADOS DE EEUU EN MOSCÚ

Trump ha confirmado que sus enviados trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante su visita a la capital, Moscú, a la que seguirá un viaje a Kiev para reunirse con el presidente, Volodimir Zelenski.

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"Llevarán consigo una propuesta para poner fin a la guerra", ha dicho el jefe de la Casa Blanca quien ha augurado como "muy probable" que haya avances en las negociaciones, si bien desde el Kremlin insisten en que "por el momento", no existen condiciones concretas" para parar la guerra y han rebajado las expectativas del encuentro.