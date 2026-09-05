Ucrania intentó una tregua por la visita de emisarios de Trump a Moscú y Kiev

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Berlín, 5 sep (EFE).- Ucrania intentó establecer un alto el fuego temporal en el frente ante la visita de los emisarios del presidente estadounidense, Donald Trump, a Moscú y Kiev este fin de semana, pero no fue posible debido a la negativa rusa, según informa este sábado el diario Ukrainska Pravda.

De acuerdo con esta fuente, las unidades de las Fuerzas de Defensa recibieron la orden de respetar un "régimen de silencio" en la línea de contacto desde las 00.00 hora local del 5 de septiembre hasta las 23.59 del día 8, pero "las fuerzas de ocupación impidieron que este plan se llevara a cabo".

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La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania indicó a Ukrainska Pravda que un "régimen de alto el fuego no puede ser unilateral ni asimétrico, ya que, de lo contrario, supondría un peligro para la vida y la salud de nuestros militares".

"Por tanto, las tareas de la operación defensiva se están llevando a cabo actualmente en su totalidad", explicó.

Rusia continuó atacando Ucrania en la víspera de la llegada de los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner a Kiev.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, durante la noche Rusia atacó el país invadido con misiles balísticos Iskander-M/KN-23 así como con 167 drones de ataque, de los que 128 fueron derribados o neutralizados.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo la víspera que Ucrania "garantizará el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar de forma segura".

"No habrá ataques aéreos por nuestra parte, y Rusia debe hacer lo mismo, garantizando que no haya ataques aéreos durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y resolver las cuestiones logísticas relacionadas con esta visita estadounidense" de los negociadores.

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Los dos llegarán a Kiev el domingo tras pasar por Moscú el sábado, según Zelenski.

Se trata de la primera visita de los dos emisarios de Trump a Ucrania desde que asumieron el papel de mediadores para tratar de poner fin a la guerra.

Hasta ahora el propio Zelenski y su equipo siempre tuvieron que viajar a EE.UU. u otros países para mantener conversaciones con Witkoff y Kushner, que sí se desplazaron en varias ocasiones a Moscú.

Zelenski indicó que su objetivo "es que la visita y las conversaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible".

"Necesitamos buscar opciones reales para avanzar hacia el fin de esta guerra. Veremos qué propuestas traen Steve y Jared y qué respuesta reciben en Moscú", afirmó.

Según dijo la víspera Trump, los dos emisarios "llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra", aunque no reveló más detalles. EFE