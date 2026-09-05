Líder de los 'tories' británicos cree que el reclamo de las Malvinas evidencia la "debilidad" de Argentina

Guardar

La jefa de la oposición y líder de los 'tories' en Reino Unido, Kemi Badenoch, ha señalado que el reclamo de las Islas Malvinas, Falklands según la denominación inglesa, por parte del presidente de argentino, Javier Milei, evidencia una "debilidad" de Argentina que no actúa como "un país fuerte".

"Javier Milei se equivoca. Las Falklands son británicas. Mientras los habitantes de las Falklands quieran ser británicos, las Falklands serán británicas", ha afirmado Badenoch, en declaraciones recogidas por la cadena Sky News, y siguiendo la línea del Ejecutivo laborista de Andy Burnham.

PUBLICIDAD

En este sentido, la líder del Partido Conservador se ha desmarcado de Milei insistiendo en que trata de espolear la política interna azuzando la cuestión de las Islas Malvinas, archipiélago en disputa que desencadenó una guerra de diez semanas de duración en 1982 tras el desembarco de la Armada argentina en las islas.

"Cada vez admiro menos a Javier Milei porque quiere recurrir a amenazas contra Reino Unido para resolver sus problemas internos. Eso no es lo que hace un país fuerte. Eso es lo que hace un país débil", ha insistido.

El Gobierno de Reino Unido ha salido en tromba para recalcar que las Islas Malvinas "son británicas" y reiterar su compromiso con el archipiélago como "absoluto e inquebrantable", después de que Milei, apuntara a "vientos de cambio favorables" sobre la disputa y anunciara sanciones para petroleras que operen en la zona sin permiso de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

"La declaración de Milei durante la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland", ha afirmado el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, usando el nombre que da Londres al archipiélago.