Freddie Mercury, ochenta años de una historia que comenzó en Zanzíbar

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Diego Nicolás Alonso

Nairobi, 5 sep (EFE).- Mucho antes de su inconfundible bigote, los macroconciertos y canciones inolvidables como 'Bohemian Rhapsody', Freddie Mercury -vocalista de la legendaria banda británica Queen- fue Farrokh Bulsara, un niño nacido hace ochenta años en la paradisiaca isla tanzana de Zanzíbar en el océano Índico.

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Su certificado de naturalización británico, conservado por los Archivos Nacionales del Reino Unido, no deja dudas sobre el origen: Farrokh Bulsara nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, capital del Sultanato de Zanzíbar.

La web oficial de Mercury precisa que vino al mundo en el Government Hospital de la isla, entonces bajo dominio británico.

Los Bulsara eran parsis, descendientes de la comunidad zoroástrica que emigró desde Persia a India siglos atrás y cuyos miembros comenzaron a asentarse hacia 1845 en Zanzíbar.

Aunque pequeños en número, los parsis dejaron huella en África Oriental como importantes comerciantes y profesionales (abogados, médicos, contables). Bomi Bulsara, padre de Mercury, trabajaba como tesorero para la administración colonial británica.

Farrokh nació así en un gran cruce cultural del Índico. No en vano, la Unesco describe Stone Town como "una ciudad comercial suajili donde durante más de un milenio se fusionaron elementos africanos, árabes, indios y europeos".

Ése fue el primer paisaje que vio quien décadas después se convertiría en una de las figuras más universales del rock, aunque buena parte de su infancia transcurrió lejos de África.

Mercury fue a estudiar con ocho años a la India, a la escuela St. Peter's en Panchgani (oeste), y regresó a Zanzíbar a los dieciséis, tras completar sus estudios, antes de que la historia de la isla cambiara de forma abrupta.

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Zanzíbar obtuvo la independencia del Reino Unido en diciembre de 1963 y apenas un mes después, el 12 de enero de 1964, una revolución derrocó al sultán Jamshid de Zanzíbar. La violencia afectó especialmente a la población árabe y también empujó a numerosos residentes de origen asiático a abandonar el archipiélago.

Los registros de los Archivos Nacionales británicos sitúan ya en 1964 a Farrokh en la localidad inglesa de Feltham (hoy parte de Londres), adonde huyó su familia.

Tenía 17 años. Atrás quedaba Zanzíbar; delante, Londres, los estudios de arte y diseño gráfico, el cambio de nombre y, poco después, Queen.

Pero ocho décadas después de su nacimiento, la isla conserva el comienzo de aquella historia.

En la céntrica calle de Kenyatta Road, en Stone Town, funciona desde 2019 el Freddie Mercury Museum, instalado en una vivienda en la que residió la familia Bulsara y convertido en 'santuario' de peregrinación de los devotos de Queen que visitan la isla.

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Es el primer museo dedicado íntegramente al cantante y mantiene una colaboración oficial con Queen Productions, entidad de gestión corporativa y recaudación de derechos de autor de la banda, que ha cedido fotografías.

El museo, pequeño pero muy visual y colorido, reconstruye ese origen con fotografías familiares de Farrokh Bulsara, imágenes de su infancia en Zanzíbar, una copia de su certificado de nacimiento del Gobierno zanzibarí y vitrinas dedicadas al salto posterior a la fama.

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En el exterior, las ventanas muestran fotos del cantante; dentro, retratos, proyecciones de actuaciones, música de Queen y réplicas de vestuario icónico -como la chaqueta amarilla que lució en el 'Magic Tour' del grupo en 1986- acompañan una de las piezas centrales del recorrido: un piano negro que el artista tocó en su infancia.

El museo, que incluye materiales vinculados a la familia Bulsara, reproduce algunas citas famosas de Mercury, como: "No voy a ser una estrella. Voy a ser una leyenda".

En busca del origen zanzibarí del vocalista, Brian May, guitarrista de Queen, viajó a la isla en 2019 en una visita que describió como "una peregrinación".

Acompañado por su esposa, Anita Dobson, y con ayuda de Kashmira, hermana de Mercury, May recorrió la escuela y la casa de infancia de su antiguo compañero en Stone Town.

"Esto es algEo que soñé con hacer durante muchos años", escribió entonces en Instagram, al recordar a Mercury como "un niño pequeño con grandes sueños" y "un chico tímido" con quien Queen compartió "la visión imposible de hacer música que cambiara el mundo".

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La relación de Zanzíbar con uno de sus hijos más famosos, sin embargo, no siempre fue cómoda. En 2006, cuando habría cumplido 60 años, líderes musulmanes protestaron contra una fiesta de homenaje organizada en la isla, al cuestionarla por la homosexualidad y el estilo de vida del cantante.

Mientras Montreux (Suiza), ciudad donde vivió el cantante, celebra este sábado su octogésimo cumpleaños con una gala, Zanzíbar conserva otra parte de Freddie Mercury, la que existió antes del escenario.

Ocho décadas después, el origen del cantante, fallecido en Londres el 24 de noviembre de 1991 por una neumonía resultante del sida, sigue siendo uno de los capítulos menos visibles de una vida conocida en casi todo el mundo. EFE

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(foto)