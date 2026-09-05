Sacyr se adjudica una concesión de 110 kilómetros en Chile con 800 millones de euros de inversión

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Sacyr Concesiones ha resultado seleccionada para la adjudicación de la Segunda Concesión Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes, en Chile, tras la apertura este viernes de las ofertas económicas del proceso, según ha informado la compañía en un comunicado.

La nueva concesión comprenderá más de 110 kilómetros de infraestructura vial y contará con un presupuesto oficial de construcción aproximado de 800 millones de euros.

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Asimismo, los ingresos totales durante los 20 años de concesión se aproximarán a 2.800 millones de euros.

La adjudicación queda pendiente de la formalización de las etapas administrativas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas chileno.

El proyecto contempla la modernización de la principal vía de conexión entre Santiago, la provincia de Chacabuco y la ciudad de Los Andes, así como del corredor de intercambio comercial con Argentina a través del Complejo Fronterizo Los Libertadores.

La iniciativa incluye la ampliación y mejora de la actual Ruta 57, la optimización de la Ruta G-71, la construcción de una nueva conexión entre la Ruta 57 y la Ruta 5 y una nueva vialidad en el sector oriente de Los Andes.

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Asimismo, el proyecto prevé la ampliación a terceras pistas en los tramos de mayor demanda, la construcción de un nuevo Túnel Chacabuco y la rehabilitación del existente, además de nuevas pasarelas peatonales, ciclovías, calles de servicio y sistemas de cobro electrónico.

Según la planificación del Ministerio de Obras Públicas, la concesión busca atender las futuras necesidades de movilidad de este corredor logístico y de transporte, que conecta las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Sacyr está presente en Chile desde 1996, donde desarrolla actividad en las áreas de concesiones, ingeniería e infraestructuras y agua.

La compañía cuenta actualmente con 12 rutas concesionadas, cinco aeropuertos, siete hospitales en distintas fases de desarrollo y cinco concesiones de reutilización, desalación y ciclo integral del agua.

Además, Sacyr Agua dispone de contratos de concesión para la nueva desaladora de Coquimbo y la planta de reutilización de agua Salar del Carmen, situada en Antofagasta.

Con todo, la empresa tiene presencia en 14 de las 16 regiones de Chile y genera más de 4.100 empleos directos.