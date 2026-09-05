La Goyesca de Ronda vuelve a celebrarse tras dos años de silencio, con Morante de la Puebla como cabeza de cartel

05/09/2026 El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, saluda al torero Morante de la Puebla durante la tradicional corrida Goyesca. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ALEX ZEA/ EUROPA PRESS

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Dos años después, la Real Maestranza de Caballería de Ronda ha vuelto a abrir sus puertas para albergar su mítica corrida Goyesca con un cartel encabezado por Morante de la Puebla y que han completado José María Manzanares, Juan Ortega y el rejoneador Diego Ventura. Ha sido una puesta de largo que ha congregado a numerosos rostros conocidos no sólo por la terna de maestros, sino porque Francisco Rivera, empresario encargado de la gestión de la plaza, ha tenido un brutal poder de convocatoria para esta cita que aúna tradición, historia y arte.

Allí han estado, entre otros, amigos del ahora gerente del coso malagueño como Cari Lapique, que ha acudido con su hermana Miriam y su nieto mayor, gran aficionado a la fiesta. El empresario Pedro Trapote junto a su mujer, Begoña García-Vaquero; Hubertus de Hohenlohe con su pareja; Vicente Vallés y su mujer, Ángeles Blanco; la diseñadora Rocío Terry, o Mikel Urmeneta, creador de la firma 'Kukuxumuxu', amigo personal de Cayetano Rivera.

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Fue el pasado mes de abril cuando se anunció la fecha de esta Feria de Ronda, confirmando que la plaza de toros ya estaba lista para albergar este festejo taurino de tanta solera que durante los dos últimos años ha mantenido sus puertas cerradas debido a las obras de rehabilitación. Nada más salir a la venta las entradas, éstas se agotaban en menos de 24 horas, pronosticando que la Goyesca iba a ser todo un éxito.