Putin dijo a emisarios de Trump que el Ejército ruso logrará sus objetivos en Ucrania

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Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este sábado a los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que, aunque seguirá cooperando con EE.UU. para lograr un arreglo político-diplomático al conflicto, el Ejército ruso alcanzará los objetivos que se ha marcado en Ucrania.

"En particular, se destacaron los auténticos éxitos del Ejército ruso en su avance en el frente y se manifestó la seguridad de que se lograrán los objetivos marcados", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, al término de las consultas en el Kremlin.

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Al tiempo que insistió en la necesidad de eliminar "todas las causas originales del conflicto", y de igual forma confirmó "la voluntad de continuar el trabajo conjunto con los americanos en la búsqueda de un arreglo político-diplomático".

"La reunión se prolongó durante tres horas y diez minutos. Fue sustancial, constructiva y muy franca y confiable", señaló.

Añadió que se abordaron también asuntos económicos y otros temas de actualidad.

Según Ushakov, Putin volvió a agradecer al presidente de EE.UU., Donald Trump, "su deseo sincero de contribuir a una pronta solución mutuamente aceptable".

"Se confirmó que los presidentes de ambos países seguirán manteniendo contactos personales", afirmó el asesor.

Subrayó que los mediadores estadounidenses prometieron tener en cuenta este domingo, en sus contactos en Kiev, "las valoraciones y observaciones del presidente ruso para un arreglo duradero al conflicto en Ucrania".

"Los representantes estadounidenses se prepararon minuciosamente para este viaje. No solo expresaron el interés habitual en un pronto cese de las acciones militares, sino que también expusieron diversas ideas sobre posibles vías para llegar a un arreglo", dijo.

Por ese motivo, Ushakov insistió en la que reunión, que tuvo lugar hoy en Moscú tras ocho meses de pausa, había sido "útil y oportuna".

El avión con Witkoff y Kushner ya despegó desde Moscú, teóricamente con destino a Kiev, donde deberían mantener el domingo consultas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.EFE