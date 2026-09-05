Piden al fiscal de Brasil apartarse de la investigación de un informe policial que lo cita

Guardar

Río de Janeiro, 5 sep (EFE).- Los comisarios de la Policía Federal de Brasil pidieron este sábado al fiscal general, Paulo Gonet, que se aparte de la investigación sobre un informe policial en el que aparece mencionado y que está vinculado al escándalo que ha generado una grave crisis en la Corte Suprema.

Gonet ordenó investigar si hubo interferencias externas en la elaboración del informe, que recoge mensajes hallados en el teléfono celular de Daniel Vorcaro, dueño del extinto Banco Master, detenido en una investigación por un fraude millonario en el sistema financiero.

PUBLICIDAD

La investigación reveló su extensa lista de contactos con altas autoridades del país, entre ellos, el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes, quien condujo el juicio que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Comisarios de la Policía Federal (ADPF, en portugués) afirmó que Gonet no debe intervenir en una investigación sobre un informe en el que aparece mencionado.

Asimismo, pidió que todos los hechos revelados por la operación sobre el Banco Master sean investigados "en toda su extensión y sin selectividad", sin excluir a ninguna de las autoridades involucradas.

El informe cuestionado por Gonet fue elaborado por cuatro comisarios y tres agentes de la Policía Federal por orden del magistrado André Mendonça, del Supremo Tribunal Federal, y contiene 52 mensajes enviados por Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, al juez Moraes.

PUBLICIDAD

El nombre de Gonet también aparece en el documento.

Tras conocer el contenido del informe, el fiscal general abrió un procedimiento para determinar si hubo una eventual "orden o interferencia externa" en su elaboración y si esa posible intervención pudo afectar su contenido.

La asociación rechazó la medida y sostuvo que los policías que elaboraron el documento se limitaron a cumplir una orden judicial, sin margen para decidir si debían producirlo ni para cuestionar las instrucciones recibidas.

Según la ADPF, si la Fiscalía General considera irregular la decisión que ordenó elaborar el informe o cree que debió ser informada previamente, debe cuestionarla ante el propio Supremo y no mediante un procedimiento dirigido contra los investigadores que ejecutaron la orden.

PUBLICIDAD

La entidad recordó que el control externo de la actividad policial no establece una relación jerárquica ni confiere a la Fiscalía poder disciplinario sobre los comisarios y agentes, ni constituye una vía para revisar decisiones judiciales.

El hecho de que el fiscal figure en el informe es, según la asociación, un motivo adicional para que se aparte.

La ADPF, que representa a más de 2.300 comisarios de la Policía Federal, pidió el archivo del procedimiento abierto por Gonet.

La revelación de los mensajes del teléfono de Vorcaro ha provocado una crisis en el Supremo por las acusaciones cruzadas entre dos de sus magistrados.

El punto más álgido se alcanzó el martes, cuando el magistrado Mendonça, encargado del proceso, levantó el sigilo, hizo públicas las averiguaciones preliminares de la Policía y solicitó al presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, que analizara el caso en el pleno de la corte.

PUBLICIDAD

En el teléfono de Vorcaro aparecieron mensajes enviados supuestamente a Moraes, así como referencias a negocios millonarios, reuniones y ofrecimientos de experiencias de lujo para él y su familia.

El escándalo, que se arrastra desde 2025, también salpicó al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y a Gonet -quien pidió la nulidad del proceso- luego de que la Policía encontrara mensajes entre Vorcaro y un abogado que supuestamente hacía de puente entre el fiscal general y el banquero.

PUBLICIDAD

En medio de una fuerte presión para que renuncie, De Moraes contraatacó al solicitar que se investigara a Mendonça por "fuertes indicios" de improbidad administrativa, abuso de autoridad, delito de responsabilidad y por supuestamente favorecer a determinados grupos políticos.

De Moraes, considerado uno de los principales referentes de la lucha contra la desinformación, basó su petición en un documento de inteligencia de la Policía Federal sin "valor probatorio".

Al respecto, el presidente del Supremo tomó el viernes dos decisiones: abrió una pieza separada para investigar "supuestas irregularidades en las investigaciones de la Policía Federal" y dio cinco días hábiles a los implicados para que presenten sus explicaciones. EFE

PUBLICIDAD