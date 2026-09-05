Agencias

Irán responde a EE.UU. con ataques a portaviones y a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

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Redacción Internacional, 5 sep (EFE).- La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que atacó este sábado a tres barcos petroleros en "rutas no autorizadas" en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a EE.UU. en "otras áreas", según informó la agencia iraní Fars.

El comunicado de la agencia Fars detalla que la Fuerza Aeroespacial iraní también atacó con misiles balísticos un portaaviones y un destructor de la Armada de Estados Unidos como respuesta a los ataques del Ejército norteamericano a tres petroleros iraníes en la mañana del sábado. EFE

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