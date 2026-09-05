05/09/2026 La Guardia Civil libera en Alicante a dos mujeres y detiene a un matrimonio por trata de seres humanos. La Guardia Civil ha liberado a dos mujeres víctimas de explotación sexual y ha detenido a un matrimonio de 59 y 66 años en Callosa de Segura (Alicante) por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detención ilegal, según ha informado este sábado. ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil ha liberado a dos mujeres víctimas de explotación sexual y ha detenido a un matrimonio de 59 y 66 años en Callosa de Segura (Alicante) por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detención ilegal, según ha informado este sábado.

En un comunicado, señala que una de las mujeres consiguió que un conocido alertara al 112 para avisar de que estaba ejerciendo la prostitución contra su voluntad en un establecimiento de la localidad, ante lo que una patrulla de la Guardia Civil de Callosa de Segura se desplazó al lugar y se entrevistó con ella, quien dijo estar retenida, que le adeudaban dinero y que no le entregaban su documentación.

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Así, fue trasladada a un centro especializado de atención a la mujer, mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil en Almoradí iniciaba las primeras diligencias. La investigación pasó al Equipo Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de Alicante, cuyos especialistas tomaron manifestación a la víctima.

La dirección General de la Guardia Civil comparte que la víctima relató que había sido captada mediante una oferta de trabajo falsa, con la promesa de un empleo como camarera, un sueldo y un alojamiento. Sin embargo, al llegar al local le comunicaron que, para trabajar allí, debía ejercer la prostitución, lo que "se vio obligada a aceptar" al no tener documentación en regla, dinero ni "ningún lugar al que acudir", tras lo que "permaneció sometida a condiciones de explotación, bajo control permanente y sin libertad de movimientos".

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Posteriormente, los guardias civiles registraron el inmueble --una edificación aislada junto a una carretera interurbana que funcionaba como bar en la planta baja y como vivienda y lugar de explotación en la superior--, en cuyo interior detuvieron a los dos responsables del negocio.

También localizaron a una segunda mujer, "igualmente explotada sexualmente y que confirmó lo manifestado por la primera", de acuerdo con la Guardia Civil, que afirma que ambas se encuentran actualmente en recursos especializados de atención a víctimas de trata.

Durante el registro los agentes intervinieron "abundante" documentación acreditativa de la actividad --como las anotaciones de las tarifas y de los servicios impuestos a las mujeres, 30.000 euros en efectivo ocultos en la vivienda, seis teléfonos móviles y un ordenador portátil--, cuyo primer análisis permitió identificar y localizar a una tercera víctima, que también está recibiendo apoyo.

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"El examen del material intervenido continúa, habiendo localizado los investigadores hasta medio centenar de identidades de posibles víctimas", indica el Cuerpo de Seguridad Pública.

Los dos detenidos, a los que se les imputa el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y detención ilegal, fueron puestos a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Orihuela (Alicante), que decretó su ingreso en prisión provisional.

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