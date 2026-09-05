Al menos ocho muertos en un accidente de tráfico en Kerala, en el suroeste de India

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Al menos ocho jóvenes estudiantes han fallecido este sábado en un accidente de tráfico en la localidad de Kerala, ubicada en el suroeste de India, después de que un coche haya colisionado contra un camión que se encontraba estacionado, según han informado las autoridades.

El accidente ha ocurrido alrededor de las 23.40 horas (hora local) del pasado viernes y, según las autoridades, los ocho pasajeros eran estudiantes de ingeniería. Según las primeras investigaciones, viajaban de Guruvayur a Kondungallur.

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El vehículo pesado estaba estacionado cerca de un desvío en la carretera nacional y la colisión fue tan grave que el automóvil quedó completamente destrozado, con la parte delantera totalmente incrustada bajo el camión.

Alertados por el estruendo del impacto, vecinos y efectivos de los servicios de emergencia acudieron al lugar del siniestro, donde fue preciso desmontar el vehículo para rescatar a las víctimas, atrapadas entre los restos. Pese a la rápida intervención de los equipos de rescate, los ocho ocupantes del automóvil fallecieron en el acto debido a la gravedad de las heridas, según han informado medios locales.

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Las víctimas, todas jóvenes procedentes del estado de Tamil Nadu, no pudieron sobrevivir al fuerte choque. Las autoridades han identificado por el momento a cinco de los fallecidos. De esta manera, las fuerzas de seguridad continúan con las labores para filiar a las otras tres personas que viajaban en el vehículo.

Asimismo, la policía ha informado a las familias de las víctimas identificadas y las investigaciones preliminares sugieren que los jóvenes estaban de vacaciones en Kerala. La policía de Kaipamangalam, según ha informado, ha concluido la investigación y ha trasladado los cuerpos a la morgue del Hospital Universitario de Thrissur.

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