El Supremo promete actuar conforme a la ley en el 'caso Banco Master' y Lula pide reformar el sistema judicial

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El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, ha garantizado este viernes que el Poder Judicial actuará de acuerdo a la legalidad ante el 'caso Banco Master', que investiga presuntas irregularidades, y la filtración de mensajes entre el juez De Moraes y el banquero investigado Daniel Vorcaro. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha aprovechado el contexto para defender una reforma estructural del Poder Judicial.

"La gravedad de los hechos no permite atajos. ¡Al contrario! Cuanto mayor sea el desafío, mayor deberá ser el compromiso con la legalidad, el debido proceso y las garantías constitucionales", ha manifestado Fachin en declaraciones recogidas por la agencia estatal brasileña.

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Después de que la crisis en el seno judicial estallara --tras la filtración de un informe policial que recoge mensajes enviados por el investigado expresidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, al juez del Supremo, Alexandre De Moraes-- el presidente del Supremo ha prometido que la investigación de los hechos seguirá los procedimientos establecidos por la Constitución Federal y el ordenamiento jurídico.

"Haremos lo que sea correcto, en el tiempo y de la manera que exija el ordenamiento jurídico", ha declarado.

De esta manera, el magistrado ha reiterado la necesidad de preservar la institución, especialmente en tiempos de tensión, y ha subrayado que ninguna autoridad ni ninguna rama del Gobierno está por encima de la Constitución porque "ningún interés circunstancial puede prevalecer sobre la integridad del Estado de Derecho democrático".

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Por su parte, el presidente Lula ha defendido nuevamente una reforma del Poder Judicial y ha afirmado que tiene la intención de discutir posibles cambios en la estructura judicial para el próximo año, si fuese reelegido en las elecciones que se celebrarán en octubre.

Ante la situación en el Poder Judicial, ha recriminado que "nadie, en el nombre de la democracia, puede utilizar el cargo que ocupa para su beneficio personal". Asimismo, Lula ha exigido transparencia a los órganos constitucionales tras la filtración de los mensajes, de manera que el Poder Judicial "no pierda credibilidad" ante la ciudadanía.

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"Lo que no podemos permitir en este país es legalizar la industria de las noticias falsas, la industria de las filtraciones selectivas con fines políticos y económicos. No es posible", ha lamentado.

En el marco de este choque judicial, el magistrado André Mendonça solicitó esta semana a Fachin la apertura de una investigación contra el juez Alexandre de Moraes por su supuesta vinculación con el exbanquero investigado Daniel Vorcaro.

En respuesta, De Moraes denunció a Mendonça ante la propia presidencia del alto tribunal, mientras que el fiscal general de la República, Paulo Gonet, pidió anular las pesquisas sobre las conversaciones entre ambos. Ante esta escalada, el presidente del Supremo ha fijado este viernes un plazo de cinco días para que Mendonça y Gonet se pronuncien sobre el caso.

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