Plan Internacional alerta que El Niño podría afectar a cerca de 390.000 menores en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 4 sep (EFE).- La organización Plan Internacional alertó este viernes que cerca de 390.000 niñas, niños y adolescentes podrían estar expuestos a los efectos del fenómeno de El Niño en Ecuador, ya que viven en zonas de alto riesgo frente a inundaciones y deslizamientos, por lo que llamó a autoridades, organizaciones y sector privado a anticipar necesidades y reducir brechas.

Esta cifra está dentro de los 1,3 millones de personas que el Gobierno ecuatoriano ha estimado que podrían estar expuestas a los efectos de El Niño en 17 de las 24 provincias del país, pero Plan advierte de los impactos diferenciados que pueden tener los menores que viven en estas zonas.

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"Los desplazamientos y la pérdida de espacios seguros (en el hogar, la escuela o la comunidad) pueden dejar consecuencias profundas en la vida de niñas y niños", dijo en un comunicado Catalina Vaca, representante de Plan Internacional en Ecuador.

Vaca explicó que en una emergencia, la separación de sus familias, el aumento del estrés y la desatención, así como el riesgo de recurrir al trabajo infantil u otras estrategias de supervivencia, pueden poner en juego la protección, bienestar y desarrollo de los menores.

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Aunque señaló que el impacto no termina allí, ya que perder de manera repentina su casa, su escuela o las rutinas que les daban seguridad "también puede generar una fuerte afectación emocional y romper los referentes de estabilidad que necesitan para crecer".

El Gobierno declaró la alerta roja en todo el territorio para fortalecer las acciones de preparación, una medida que para la organización "coloca la anticipación en el centro de la respuesta".

En el caso de la niñez, eso implica prever mecanismos para mantener la continuidad educativa, contar con espacios seguros y asegurar el acceso a servicios esenciales y rutas de protección si las comunidades resultan afectadas, aseguró Plan Internacional.

Vaca agregó que es fundamental que las autoridades, las comunidades, la cooperación internacional y el sector privado anticipen las necesidades y reduzcan brechas antes de que ocurra la emergencia, "poniendo especial atención en quienes enfrentan mayores riesgos, como niñas, niños y adolescentes".

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El Gobierno ecuatoriano ha anunciado por el momento un presupuesto de más de 1,3 millones de dólares para acciones de prevención, mitigación y preparación del sistema educativo ante los posibles efectos de El Niño, enfocado principalmente en garantizar la continuidad del servicio educativo. EFE