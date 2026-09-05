La ONU adopta el 27 de noviembre como el día internacional contra el matrimonio infantil

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Redacción Internacional, 4 sep (EFE).- La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este viernes una resolución para establecer el 27 de noviembre como el 'Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado', que afecta a millones de niñas en todo el mundo.

Fatima Maada Bio, primera dama de Sierra Leona, presidenta de la Organización de Primeras Damas Africanas para el Desarrollo (OAFLAD) y una de las impulsoras de la iniciativa, presentó el proyecto de resolución ante la Asamblea General en Nueva York, que a continuación la adoptó por consenso.

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"Hoy, el mundo se ha pronunciado al unísono: el matrimonio infantil, precoz y forzado no tiene cabida en nuestras sociedades", celebró la primera dama, de acuerdo con un comunicado compartido en sus redes sociales, describiendo la adopción de la resolución como algo más que simbólico, "un mandato global para la acción".

Para Bhuwan Ribhu, fundador de la organización Just Rights for Children y otro de los impulsores de la propuesta, este día internacional pretende concienciar sobre los abusos sexuales que se cometen dentro de esas uniones prematuras y forzadas.

"Establecer un día internacional para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado crea una oportunidad vital para colocar la protección de las niñas y las adolescentes contra el abuso sexual -cometido bajo el velo del matrimonio y las uniones tempranas- en el centro de la acción gubernamental y del discurso político, al tiempo que genera una concienciación masiva en las comunidades en el ámbito global", dijo a EFE Ribhu.

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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) recordó por su parte en sus redes sociales que según estimaciones, en la actualidad unos 640 millones de chicas y mujeres contrajeron matrimonio durante su infancia, por lo que acogió con satisfacción el "paso" dado con la adopción de esta resolución.

En el mundo, los niveles de matrimonio infantil son más altos en África Occidental y Central, donde una de cada tres mujeres jóvenes se casó antes de los 18 años, seguido de África Oriental y Meridional (29 %), Asia Meridional (26 %) y América Latina y el Caribe (21 %), según datos globales de UNICEF en 2025.

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Sin embargo, según la agencia de la ONU, la prevalencia del matrimonio infantil está disminuyendo en todo el mundo, y los mayores avances en la última década se observaron en el Sur de Asia, donde el riesgo de que una niña se case en la infancia disminuyó del 39 % al 26 %.

A pesar de estos avances, todavía 12 millones de niñas contraen matrimonio en la infancia al año, por lo que se vuelve necesario acelerar significativamente el progreso para erradicar esta práctica en 2030, conforme a la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), alerta UNICEF.

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Por ello, el nuevo día internacional contra el matrimonio infantil busca unificar la cooperación global, sensibilizar sobre esta práctica, robustecer la prevención y protección, y apoyar a los gobiernos y a las comunidades para desmantelar el ecosistema que la perpetúa, según información ofrecida a EFE por Just Rights for Children.

El activista explicó que para erradicar el matrimonio infantil se requiere un marco de prevención y denuncia, la sensibilización social para visibilizarlo como delito, una disuasión legal firme frente a los infractores, y presupuestos públicos destinados a la educación y protección social que permitan "empoderar" a las niñas para alcanzar su "pleno potencial".

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"Una niña despojada de su infancia o una adolescente que atiende a un marido en vez de estar en la escuela son personas privadas de oportunidades, de educación y salud; este tema está directamente conectado con el desarrollo económico de las naciones y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible", sostuvo Ribhu.EFE