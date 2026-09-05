Reportan un ataque con drones contra una base militar en el noreste colombiano

Guardar

Bogotá, 4 sep (EFE).- Una base militar colombiana fue atacada este viernes con drones cargados con explosivos y fusiles en el municipio de Ocaña, en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, según informó el Ejército.

"En una cobarde acción que viola de manera flagrante el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, se registró un ataque con aeronaves no tripuladas, acondicionadas con artefactos explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar Trapiche, en Ocaña, en Norte de Santander", indicaron las Fuerzas Armadas en un comunicado en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Las autoridades colombianas aseguraron que, ante esta situación, activaron los protocolos de seguridad establecidos y están realizando la verificación de las posibles afectaciones causadas por los explosivos.

De acuerdo con los reportes preliminares, el Cantón Militar Trapiche de Ocaña recibió el ataque alrededor de las 19:20 hora local (00:20 GMT), cuando los vecinos escucharon las primeras detonaciones.

Blu Radio informó que, de momento, se conoce que tres militares fueron trasladados hasta un hospital en el municipio para recibir atención médica luego de presentar lesiones, pero por el momento no hay un parte oficial de heridos.

También se conoció que un helicóptero fue afectado por las explosiones, al igual que el resto de la infraestructura militar que continúa en evaluación.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC. EFE

(video)