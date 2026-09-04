Rusia rebaja las expectativas de avances para la paz antes de la reunión con los enviados de Trump

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Las autoridades rusas han rebajado este viernes las expectativas de lograr avances para el fin de la guerra en Ucrania antes de la cita prevista con los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantendrán una reunión en Moscú antes de desplazarse a Ucrania, en plenos intentos de revitalizar el proceso trilateral.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha referido a la visita del enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y del asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, incidiendo en que no comunicará nada hasta que no se produzcan los contractos, si bien ha señalado que no habrá contactos directos con Kiev antes de la visita, apuntando que no hay avances para parar la guerra.

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"Por ahora, lamentablemente, no existen condiciones concretas. El trabajo continúa y los contactos continúan", ha señalado sobre las posibilidades de lograr un acuerdo con Kiev para el fin de la guerra, ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

En todo caso, ha incidido en que su intención es lograr una "solución pacífica" al conflicto. "En Kiev lo saben perfectamente, y todo ello, por supuesto, permite afirmar que existe esa posibilidad. No se puede descartar que finalmente logremos avanzar hacia una solución pacífica", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia TASS, antes de una cita prevista para este fin de semana.

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Eso sí, Peskov ha hecho referencia a que tendrán que parar los ataques ucranianos contra suelo ruso antes de que lleguen los enviados estadounidenses, como sucedió durante la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, que mantuvo contactos en Moscú hace una semana. "Probablemente los estadounidenses exigirán a los ucranianos que pongan fin a la actividad terrorista", ha detallado.

Este jueves, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desveló que espera una reunión en los próximos días con los enviados del presidente, Donald Trump, después de que estos realicen una visita a Moscú.

El líder ucraniano afirmó que la reunión debe tener "un contenido sustantivo" y puso de relieve la importancia de que Washington siga participando "activamente" en los contactos diplomáticos para poner fin a la guerra.