Jerry Batista: “Para ganar a este tipo de equipos hay que hacerlo casi perfecto”

Guardar

Berlín, 4 sep (EFE).- El seleccionador nacional de Puerto Rico, Jerry Batista, declaró en rueda de prensa tras la derrota ante Australia en el primer encuentro del Mundial de baloncesto femenino de Berlín que para ganar a este tipo de equipos “hay que hacerlo casi perfecto”.

El conjunto boricua cayó por 70 -54 en una cita que según el técnico estuvo marcada por los errores en ataque: “Necesitamos más disciplina en ataque, tenemos que mover el balón y ser más efectivas”, afirmó.

PUBLICIDAD

En la misma línea, la jugadora Arella Guirantes comentó que el partido se esfumó en “dos momentos clave”, al inicio cuando Australia instauró una ventaja de hasta 13 puntos y al final del tercer periodo cuando el equipo dirigido por Sandy Brondello volvió a poner tierra de por medio.

Guirantes señaló que “la defensa fue increíble” y que si el grupo sigue manteniendo ese nivel defensivo “habrá oportunidad de ganar partidos en este campeonato”.

La alero dijo que para el siguiente duelo ante Bélgica “no hay margen de error” y que se trata de un oponente “muy similar” al ser muy agresivo y llevar jugando juntas mucho tiempo.

Por su parte, la pívot Imani McGee Stafford indicó en zona mixta que Bélgica es “un equipo increíble” y que será necesario “la mejor versión” de Puerto Rico para batir a la campeona de Europa que está liderada por la jugadora más laureada de Europa, Emma Messeman.

PUBLICIDAD

La selección puertorriqueña tiene claro que el trabajo defensivo ante Australia estuvo a la altura, sin embargo, será necesario “cometer menos errores en ataque”.

Así lo apuntó Zaida González en declaraciones a Efe, donde comentó que este duelo sirve de “aprendizaje”. EFE

1011934

ip/jap