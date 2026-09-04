Pakistán rechaza las acusaciones de India de daños deliberados a un templo y lo achaca a las lluvias

Guardar

El Gobierno de Pakistán ha rechazado "categóricamente" este viernes las acusaciones vertidas por India sobre una supuesta inacción frente a los daños sufridos por un centenario templo hindú en la provincia de Punyab (este) y ha resaltado que el hecho estuvo causado por las "lluvias torrenciales" en la zona.

"Rechazamos categóricamente las acusaciones falsas y políticamente motivadas por parte del Ministerio de Exteriores de India sobre el templo hindú en Adda Siraj, Narowal", ha dicho el portavoz de la cartera de Exteriores de Pakistán, Haider Jan, en un comunicado publicado a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

"En contraste con la propaganda falsa difundida por India, la estructura del templo sufrió daños el 21 de julio de 2026 a causa de las lluvias torrenciales", ha señalado, antes de afirmar que las autoridades locales "han iniciado ya los pasos para restaurar el edificio".

Jan ha subrayado que "es vergonzoso que India distorsione los hechos y recurra a tácticas baratas", antes de apuntar que este tipo de comportamientos "no pueden distraer la atención del lamentable historial de India sobre persecución sistemática a minorías y ataques respaldados por el Estado contra sus lugares de culto".

PUBLICIDAD

El mensaje ha sido publicado después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores de India, Randhir Jaiswal, denunciara el martes la destrucción del este templo y condenara lo que describió como "un reprobable acto de vandalismo contra un lugar de culto". "La aparente apatía de las autoridades y su falta de protección de este templo centenario son alarmantes", dijo.

En este sentido, reclamó a Islamabad la apertura de "una investigación transparente" sobre lo sucedido y que garantizara "una rendición de cuentas". "El Gobierno de Pakistán debe tomar medidas correctivas inmediatas para restaurar el templo profanado y cumplir con su obligación primordial de garantizar la seguridad y el bienestar de todos sus ciudadanos pertenecientes a minorías y su patrimonio cultural", apostilló.

PUBLICIDAD

El Partido Pakistaní Masiha Millat (PMMP), que trabaja por los derechos de las minorías, alega que el templo fue demolido de forma deliberada para facilitar la ampliación de una escuela islámica, si bien la Junta de Propiedades Fiduciarias para Evacuados (ETPB, por sus siglas en inglés) insiste en que se derrumbó debido a las fuertes lluvias registradas en la región.