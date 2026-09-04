Rusia incluye al periódico independiente 'Novaya Gazeta' en su lista de "agentes extranjeros"

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El Ministerio de Justicia de Rusia ha incluido este viernes al periódico independiente ruso 'Novaya Gazeta', fundado en abril de 1993 con apoyo financiero del expresidente de la Unión Soviética Mijail Gorbachov, en su lista de "agentes extranjeros".

"Novaya Gazeta ha difundido información falsa sobre decisiones y políticas de las autoridades públicas rusas, así como sobre el sistema electoral de la Federación. Se ha opuesto a la operación militar especial en Ucrania, ha participado en la difusión de mensajes y materiales de agentes extranjeros al público en general y colabora con agentes extranjeros", ha señalado en un comunicado.

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Las autoridades también han ampliado el registro para añadir al científico y presentador de televisión Sergei Leibgrad, el editor Felix Sandalov, la destacada bióloga computacional y matemática Tatiana Tatarinova y la revista 'Historical Expertise'.

Esto se produce después de que Novaya Gazeta --cuyo redactor jefe, Dmitri Muratov, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2021 junto a la periodista filipina Maria Ressa por contribuir a la libertad de expresión-- suspendiera sus actividades en marzo de 2022 ante las advertencias de las autoridades de no haberse registrado en la lista de agentes extranjeros.

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Posteriormente, parte del equipo editorial lanzó un nuevo proyecto en Europa. En 2023, las autoridades declararon que las actividades de Novaya Gazeta Europa eran indeseables en Rusia y también, en el mismo año, incluyeron a Muratov en la lista de agentes extranjeros, por lo que Sergei Sokolov asumió la dirección del periódico.