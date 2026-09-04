Todo listo para la llegada de la Princesa Leonor a la Universidad Carlos III. El divertido guiño a la heredera

La Princesa de Asturias empieza el lunes 7 el grado de Ciencias Políticas en al Carlos III en su campus de Getafe. Fue el pasado abril cuando Casa Real anunció a través de un comunicado que, una vez finalizada su formación castrense, la Princesa Leonor cursaría un Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid en su campus de Getafe. Y después de concluir con éxito su instrucción militar como futura jefa de las Fuerzas Armadas pasando en los tres últimos años por la Academia Militar General de Zaragoza; la Escuela Naval de Marín -incluyendo una travesía transoceánica de 6 meses en el buque escuela de La Armada Juan Sebastián Elcano-; y la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), y de unas merecidas vacaciones de verano con los Reyes Felipe y Letizia, y su hermana la Infanta Sofía, será el próximo lunes 7 de septiembre cuando la Princesa de Asturias empiece su vida universitaria. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Fue el pasado abril cuando Casa Real anunció a través de un comunicado que, una vez finalizada su formación castrense, la Princesa Leonor cursaría un Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid en su campus de Getafe. Y después de concluir con éxito su instrucción militar como futura jefa de las Fuerzas Armadas pasando en los tres últimos años por la Academia Militar General de Zaragoza; la Escuela Naval de Marín -incluyendo una travesía transoceánica de 6 meses en el buque escuela de La Armada Juan Sebastián Elcano-; y la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), y de unas merecidas vacaciones de verano con los Reyes Felipe y Letizia, y su hermana la Infanta Sofía, será el próximo lunes 7 de septiembre cuando la Princesa de Asturias empiece su vida universitaria.

Ante la enorme expectación que ha despertado en el campus de la Universidad la llegada de su estudiante más ilustre -algo que todos esperan ilusionados y agradecidos porque haya elegido la Carlos III para esta nueva etapa tan importante de su vida en su preparación como heredera al trono-, la consigna es clara: "normalidad absoluta".

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Tal y como ha revelado 'El Periódico', tanto el rector como la vicedecana de la facultad de Ciencias Políticas han trasladado a los profesores del centro que deben tratar a la Princesa Leonor con total normalidad desde el punto de vista académico, apuntando además que su presencia en las aulas no afectará al desarrollo normal de las clases ni a la libertad de cátedra.

Además, y ante la posibilidad de que el resto de alumnos pudiesen plantearse tomar imágenes o vídeos de la hija de sus Majestades como universitaria, cabe recordar que la Universidad cumple con la 'guía de buenas prácticas de los estudiantes' aprobada por el Gobierno en 2012, por lo que el uso de móviles está prohibido terminantemente en el interior de las clases, lo que en principio garantiza que se respete la privacidad de la heredera en su día a día.

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A menos de 72 horas de que Doña Leonor empiece su vida universitaria, todo está preparado para su llegada en la Universidad Carlos III, que este viernes ha recibido a diferentes medios de comunicación para hacer un tour por sus instalaciones y mostrar cómo son las aulas, la biblioteca, la piscina, los jardines o el gimnasio con los que cuenta el campus, que destaca por su limpieza y organización.

Y aunque la consigna es de normalidad total, una conocida app ha querido hacer un guiño a la hija de los Reyes Felipe y Letizia customizando la marquesina de autobús que se encuentra a las puertas de la Universidad adornándola con varias coronas doradas -la central de gran tamaño-, transformando su asiento en un trono de terciopelo azul con trabajadas molduras doradas, y un significativo mensaje en alusión a Leonor: "Bienvenida a la uni princesa. Aquí hay coronas para todo el mundo".

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