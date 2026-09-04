Agencias

Trump confirma que sus enviados viajan a Rusia y Ucrania para reavivar las negociaciones

Guardar

Washington, 4 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que sus emisarios, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán este fin de semana a Moscú y Kiev para tratar de reavivar las conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra.

"Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra. Porque yo puse fin a ocho guerras", declaró a la prensa Trump, quien recordó que no ha recibido el Premio Nobel de la Paz pese a sus esfuerzos para terminar conflictos internacionales. EFE

PUBLICIDAD

(foto)

Últimas Noticias

Perú necesita instituciones sólidas, afirma nuevo presidente del Tribunal Constitucional

Infobae

La inflación en Venezuela baja 11 puntos porcentuales en agosto y llega a 8,9 %

Infobae

Colombia subsanará el gran daño ecológico de la carretera entre Barranquilla y Santa Marta

Infobae

Rusia aumenta casi 70 % el suministro de gas a Asia Central

Infobae

Trump se reunirá con presidenta y primer ministro de Irlanda la próxima semana en Dublín

Infobae