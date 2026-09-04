Acusan a dos guardias de seguridad de agredir a un migrante detenido en Alligator Alcatraz

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Miami (EE.UU.), 4 sep (EFE).- Dos guardias de seguridad del centro migratorio 'Alligator Alcatraz' fueron acusados de agredir a uno de los presos antes de que esta prisión ubicada en el sur de Florida cerrara sus puertas a finales de junio pasado, once meses después de su inauguración.

Los dos guardias fueron detenidos en junio, cinco meses después de que supuestamente agredieran al inmigrante Rigoberto Rodríguez, el 25 de enero, y recientemente se declararon no culpables de los cargos, según informaron los fiscales del condado de Collier al medio Miami Herald.

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Testimonios de otros inmigrantes publicados por diarios locales revelan que uno de los guardias tiró a Rodríguez al suelo y lo golpeó después de que varios de los detenidos en el centro protestaran por la falta de agua y comida.

El otro acusado también golpeó a Rodríguez en la cara, según el mismo testimonio, cuando este fue trasladado a otra zona de 'Alligator Alcatraz'.

La defensa, sin embargo, sostiene que el migrante comenzó escupiendo a los guardias y lo redujeron.

Según el Miami Herald, los dos guardias han sido puestos en libertad tras pagar una fianza de 1.000 dólares.

Es el primer caso penal conocido que alega maltrato a detenidos en el centro migratorio del sur de Florida, que se convirtió en emblema de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump desde su apertura en julio de 2025.

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Acabó cerrando el pasado junio después de meses de demandas de organizaciones humanitarias y ambientalistas por el "maltrato" a migrantes y el impacto ambiental de la instalación, que las autoridades erigieron en un antiguo aeródromo aledaño al ecosistema del Parque Nacional de los Everglades, una reserva protegida por la Unesco como Patrimonio Mundial desde 1979.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, indicó el pasado junio que el centro "cumplió su misión" al permitir casi 30.000 deportaciones adicionales.

El estado de Florida devolvió el pasado agosto el terreno donde instaló el centro migratorio al condado de Miami-Dade, que estudia vender o ceder las casi 10.000 hectáreas al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos o a otras entidades que trabajan en la recuperación del humedal, para protegerlas de forma permanente. EFE

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