Reino Unido responde a Milei: "Nuestro compromiso con las Malvinas, absoluto e inamovible"

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Londres, 4 sep (EFE).- El Gobierno británico respondió hoy a las palabras del presidente argentino Javier Milei de las últimas horas, en las que volvió a reclamar la soberanía de las islas Malvinas, y subrayó que el compromiso de Londres con esas islas "es absoluto e inamovible".

El ministro de Defensa, Wes Streeting, escribió en su cuenta de X que las palabras de Milei -quien amenazó con sanciones a las compañías que operen en tierra o aguas para explotar los recursos naturales de las islas- "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas". EFE

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