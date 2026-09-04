El líder golpista birmano visita Vietnam durante su gira en busca de reconocimiento

Guardar

Bangkok, 4 sep (EFE).- El líder golpista de Birmania (Myanmar), Min Aung Hlaing, visita desde este viernes Vietnam, una nueva parada enmarcada en la gira que realiza por etapas el exjefe del Ejército en busca de reconocimiento internacional para el Gobierno militar que encabeza.

El líder birmano, acompañado de una nutrida comitiva, fue recibido a pie de pista en el aeropuerto internacional de Hanói por un grupo de altos funcionarios vietnamitas, informó la portavoz del Gobierno militar birmano, Khiang Khiang Soe.

PUBLICIDAD

Durante la visita, que discurre hasta el domingo, Min Aung Hlaing, el general que encabezaba el Ejército durante el golpe de Estado de 2021 en Birmania, se reunirá con el presidente vietnamita, To Lam; el primer ministro, Le Minh Hung; y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

Min Aung Hlaing también participará en un foro de empresarios para atraer inversiones a su empobrecida nación, sumida en una profunda crisis y en una guerra interna a raíz de la sublevación militar que terminó con una década de transición hacia la democracia y apertura económica.

PUBLICIDAD

Este es el séptimo viaje del líder golpista desde que en abril un Parlamento copado por militares lo nombró presidente del país tras unas elecciones ampliamente cuestionadas que se celebraron por fases entre diciembre y enero sin oposición.

Previamente fue recibido con honores por India, China, Laos, Tailandia, Rusia y Bielorrusia con el objetivo de romper el aislamiento internacional de su régimen, que cuenta con un puñado de apoyos.

La portavoz del Gobierno militar birmano, Khiang Soe, declaró a EFE que preparan una visita a Camboya este mes.

Por su parte, el grupo activista Justice For Myanmar (JFM), reconocido en 2025 con el denominado premio Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood, denunció que, recibiendo a Min Aung Hlaing, Vietnam "profundiza en su complicidad con los crímenes contra la humanidad" del régimen.

PUBLICIDAD

"Los crímenes de guerra y de lesa humanidad que el Ejército de Birmania sigue cometiendo cuentan con el apoyo financiero, tecnológico y de vigilancia que Vietnam proporciona a través de (la compañía de telecomunicaciones) Mytel", acusa JFM en un comunicado enviado a EFE.

Según investigaciones del grupo, Mytel, propiedad del Ministerio vietnamita de Defensa, levantó, con apoyo de compañías vinculadas al Ejército birmano, cerca de 40 torres de comunicación, la mayoría ubicadas en bases militares, que aportan un importante beneficio económico al cuerpo castrense.

PUBLICIDAD

"Además de financiar al Ejército de Birmania, Mytel también cumple funciones estratégicas militares y de vigilancia" a la hora de censurar comentarios en redes sociales o ayudar a localizar a opositores para su detención, denuncia JFM.

En agosto, expertos de la ONU denunciaron que la frecuencia e intensidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por los militares birmanos van en aumento, en especial los bombardeos aéreos contra civiles. EFE

(foto)