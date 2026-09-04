Muere una persona en un "ataque masivo" de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania

Guardar

Al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas este viernes a causa de un "ataque masivo" lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Odesa (sur), según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha afirmado en un mensaje en redes sociales que "las tropas rusas atacaron de forma masiva infraestructura civil" en la zona y ha detallado que entre los heridos hay un niño, antes de confirmar daños materiales en varios "edificios residenciales".

PUBLICIDAD

"Los equipos de rescate y emergencias están trabajando en las zonas afectadas por los ataques", ha dicho, antes de destacar que "se realizan labores para mitigar las consecuencias". Además, ha hecho hincapié en que las víctimas están recibiendo "toda la asistencia necesaria".

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 121 drones y un misil guiado, antes de afirmar que 103 aparatos fueron interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos en 15 ubicaciones y ha alertado de que "el ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo".

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa de Rusia ha detallado que su última oleada de ataques ha tenido como objetivo "centros logísticos, buques, e infraestructura portuaria y energética" en Kiev y Odesa, "usada en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania". Además, ha resaltado que entre los objetivos en Odesa figuró un buque "con armas de fabricación occidental".