Guardar

Arctech destaca en Intersolar South America 2026: Consolida su presencia en Latinoamérica con las soluciones "Tracker+" y "Green Power+"

PR Newswire

PUBLICIDAD

SAN PABLO, 4 de septiembre de 2026

SAN PABLO, 4 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En un momento en que Latinoamérica acelera el despliegue de energías renovables, los proyectos solares se enfrentan a escenarios cada vez más diversos, condiciones climáticas adversas, limitaciones de la red eléctrica y una creciente demanda de almacenamiento de energía. Como respuesta a ello, Arctech demostró la forma en que sus soluciones integradas "Tracker+" y "Green Power+" ofrecen una mayor adaptabilidad, eficiencia y flexibilidad del sistema.

PUBLICIDAD

Soluciones a medida para Latinoamérica

Diseñada para adaptarse a diversas condiciones de proyecto, la solución "Tracker+" de Arctech combina tecnologías avanzadas de seguimiento con funciones inteligentes de operación y mantenimiento. El catálogo destacado incluye:

SkyLine II: Un sistema de seguimiento inteligente diseñado para terrenos complejos, capaz de soportar pendientes de hasta 20° y que permite un despliegue flexible en terrenos montañosos e irregulares, al tiempo que simplifica la instalación y garantiza un funcionamiento a largo plazo.

PUBLICIDAD

StarShine I: Robot de limpieza autónomo diseñado para limpiar los módulos fotovoltaicos, que ayuda a mantener la pulcritud, a reducir el impacto del polvo y la suciedad en la generación de energía y a mejorar la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento.

Más allá del seguimiento, la solución "Green Power+" de Arctech se extiende al almacenamiento de energía y a las aplicaciones de microrredes, combinando la gestión inteligente de la energía con una integración flexible de los sistemas para dar respuesta a diversos escenarios de energía renovable.

PUBLICIDAD

Trayectoria en toda Latinoamérica

Arctech ha consolidado una sólida presencia en toda Latinoamérica, con soluciones implantadas en una serie de proyectos emblemáticos, entre los que se incluyen el proyecto Mori de 168,53 MW en Brasil, el proyecto CM1 de 480 MW en Chile, el proyecto de Puerto Peñasco de 365 MW en México y el proyecto El Quemado de 305 MW en Argentina, entre otras actuaciones clave de toda la región. Estos proyectos, que abarcan terrenos diversos, climas adversos y condiciones de red variables, ponen de manifiesto la adaptabilidad de Arctech y su probada capacidad para ejecutar trabajos en toda la región. Arctech ocupó mantiené su posición como el segundo mayor proveedor de seguidores del mundo por segundo año consecutivo.

PUBLICIDAD

Consolidación de las capacidades locales

La creciente presencia de Arctech en proyectos refleja su compromiso a largo plazo con Latinoamérica y su inversión constante en las capacidades locales. La empresa está impulsando su presencia local mediante una sede regional y un centro de servicios en Brasil, unas capacidades de suministro locales ya consolidadas y equipos especializados en ventas, soluciones y servicios en toda la región. Esta presencia local permite una colaboración más estrecha con los clientes y socios, ofreciendo un servicio de asistencia ágil, soluciones técnicas a medida, una ejecución eficiente de los proyectos y servicios integrales durante todo el ciclo de vida, al tiempo que se apoya la transición de Latinoamérica hacia un futuro energético más sostenible y resiliente.

PUBLICIDAD

Acerca de Arctech

Para obtener más información sobre Arctech, visite: https://en.arctechsolar.com/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/arctech-destaca-en-intersolar-south-america-2026-consolida-su-presencia-en-latinoamerica-con-las-soluciones-tracker-y-green-power-302869872.html

FUENTE Arctech